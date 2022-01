Gerben Kuypers uit Ramskapelle mag naar WK veldrijden in VS: “Ik wil me net als op het Belgisch kampioenschap overtreffen”

Dankzij een vierde plaats op het Belgisch kampioenschap knokte Gerben Kuypers (21) zich in de selectie voor het wereldkampioenschap. De laatstejaarsbelofte uit Ramskapelle hoopt in de Verenigde Staten beter te doen dan zijn achtste plaats van vier jaar geleden. “Misschien kan ik net als op het BK een beetje boven mezelf uitstijgen.”

Gerben Kuypers droomde op voorhand van een Belgische driekleur, maar kon zich verzoenen met zijn vierde plaats op de militaire basis van Lombardsijde. De crosser van Proximus – Alpha Motorhomes – Doltcini houdt ondanks het afwezige publiek een goed gevoel over aan de titelstrijd in zijn achtertuin.

“Ik had één van mijn betere dagen van het seizoen en was enorm gefocust. Tijdens de wedstrijd heb ik dus niet meer aan het publiek gedacht.” Zijn prestatie bleef dankzij de live-uitzending echter niet onopgemerkt bij het bredere publiek. “Ik heb veel berichtjes gekregen van mensen die me gezien hebben op tv. Ook in het stadhuis herkenden ze mijn naam toen ik mijn internationaal paspoort ging aanvragen voor Amerika (lacht).”

Fayetteville

Vorige week twijfelde de Ramskapellenaar nog aan zijn kansen op een WK-selectie. Ten onrechte, bleek zondagavond zowaar op Focus-WTV. “Het ging over de West-Vlamingen op het WK, maar mijn ouders en vriendin waren er eigenlijk al door aan het babbelen (lacht). Ik kon gelukkig nog horen hoe bondscoach Sven Vanthourenhout zei dat ook Gerben Kuypers hoogstwaarschijnlijk naar het WK ging. Maandagochtend werd ik dan toegevoegd aan de WhatsApp-groep ‘Fayetteville beloften’ en was het officieel.”

Bij de juniores finishte Kuypers in 2018 als achtste in het Nederlandse Valkenburg. Die prestatie hoopt hij te verbeteren. “Maar ik zal er geen plaats op plakken. In de wereldbeker was ik twee keer achtste dit seizoen. Ik zal gewoon mijn best doen en alles geven. Met een superdag maak ik misschien kans op de top vijf.” Uit buitenlandse hoek wordt vooral tegenstand verwacht van de Brit Cameron Mason en de Nederlanders Ronhaar, Kamp en Hendrickx.

Wereldbeker

Zondag staat nog de wereldbekerwedstrijd in het Franse Flamanville op het programma. De beloftemanche in het Nederlandse Hoogerheide gaat een week later niet door. “Daarom zou ik daar graag starten bij de profs, als dat mogelijk is. Anders ga ik die week nog vijf dagen naar Spanje om me voor te bereiden. Op maandag 24 januari vertrekken we dan naar Amerika”, besluit een ambitieuze Kuypers.

