Gerben Kuypers past voor de wereldbeker in Antwerpen: “Coupe de France staat iets mooier op mijn palmares”

Gerben Kuypers (22) is nog steeds bezig aan een absoluut topseizoen. Na alweer twee zeges in Frankrijk, volgde zaterdag een tiende plaats in Kortrijk, maar zondag moest hij de wereldbeker in Hulst door ziekte laten schieten.

“Ik was opgestaan met keelpijn en vond het te riskant om te crossen”, licht de Schorenaar toe. “Ik heb twee dagen niet gefietst, maar het ergste is nu (dinsdag, red.) hopelijk wel voorbij.” Achteraf bekeken zat de ziekte zaterdag op de manche van de X²O Badkamers-Trofee in Kortrijk ook al in zijn lijf. “Het kon beter, want ik kon mezelf niet echt tot over de limiet dwingen. Ik was zelf niet tevreden over mijn wedstrijd. Na die val in de eerste ronde heb ik wel niet opgegeven.” Zo finishte de crosser van Proximus – Alpha Motorhomes – Doltcini toch nog knap als tiende in de Urban Cross. “Dat is zeker mooi, op niet echt mijn favoriete omloop.”

Profcontract

Na twee zeges in Nommay verdedigde Gerben Kuypers twee weken geleden met verve zijn leidersplaats in de Coupe de France. In het Bretoense Camors fietste hij twee keer vrij vlot naar de overwinning. “Ik ben telkens na een ronde of drie weggereden en kon mijn voorsprong goed uitbouwen. Een overwinning is nooit gemakkelijk, maar ik heb me niet helemaal uit de haak moeten trekken. Het was nochtans een mooi deelnemersveld, met bijvoorbeeld de Franse kampioen Dubau en de Zwitsers Rüegg en Rouiller.” Komend weekend staan in Troyes de twee laatste manches van het prestigieuze regelmatigheidscriterium op het programma. “Ik heb daarom beslist om de wereldbeker in Antwerpen niet rijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout had zeker begrip voor die beslissing. Ik zou graag het klassement op mijn naam schrijven, want de Coupe de France staat toch mooi op een palmares.” Wie weet kan het ook helpen om bij een Franse ploeg wel dat felbegeerde profcontract te pakken te krijgen.

Wereldbekermanche

Voorlopig kon Kuypers deze winter slechts één wereldbekermanche meepikken. Na zijn topprestatie in de Beekse Bergen – 13de na een enorm sterke inhaalrace – viel hij immers buiten de selectie voor Overijse. “Sven legde me uit dat de wildcards niet elke week aan dezelfde renners gegeven mogen worden”, besluit Kuypers. (AC)