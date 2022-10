Gerben Kuypers pakt uit met dubbele zege bij de eliterenners: “Een profcontract? Daar hoop ik op”

Gerben Kuypers heeft in het Franse Nommay zijn eerste twee overwinningen bij de eliterenners geboekt. De 22-jarige Ramskapellenaar hoopt met zulke prestaties een profcontract in de wacht te slepen. “Ik moet 32 uur per week werken en haal toch dit niveau”, klinkt het hoopvol.

De veldrijder van Proximus – Alpha Motorhomes – Doltcini stapte vrijdagmiddag zonder veel verwachtingen in de camper voor de rit van bijna zeven uur. “De eerste crossen waren niet om over naar huis te schrijven, door wat problemen met de rug en heel weinig crosstraining. In Ardooie presteerde ik met een zesde plaats wel goed, maar die overwinningen had ik eigenlijk niet verwacht.” Op het typische, brede en heuvelachtige Franse parcours – bekend van de wereldbekermanches – reed Kuypers zaterdag al na een ronde weg van de concurrentie.

Op dezelfde weliswaar uitgedroogde omloop was de Ramskapellenaar de volgende dag uiteraard favoriet om ook de tweede manche van de Coupe de France op zijn naam te zetten. “Het was echt ik tegen de rest, want ze kropen allemaal in mijn wiel. Na drie ronden heb ik zelf versneld en kon enkel Yentl Bekaert volgen, maar die ging misschien wat over de limiet door mee te werken. Uiteindelijk was de tweede plaats nog voor Sandy Dujardin, onlangs nog zevende in Parijs-Tour.” Na de nieuwe zege volgde samen met zijn vaste steunpilaren – ouders en vriendin – de terugrit naar huis. “Ik zat pas om 2 uur in bed en moest om 4.15 uur opstaan om te gaan werken. Maar dat opstaan is iets gemakkelijker na zo’n mooi weekend.” (lacht)

Morgen in Ruddervoorde en dinsdag op de Koppenberg hoopt Kuypers zijn goede benen ook in eigen land te showen. “De ambitie is om mezelf te amuseren en zo verder te doen. Ik hoop zo toch nog de kans te krijgen om prof te worden, al zijn er momenteel geen contacten”, besluit Gerben Kuypers. (AC)