Gerben Kuypers pakt eerste zege van het veldritseizoen

Gerben Kuypers won in het Nederlandese Oisterwijk zijn eerste overwinning in het veld. Voor de 23-jarige renner uit Schore was het na een geslaagde voorbereiding op de weg zijn derde cross van het seizoen en drie keer eindigde hij bij de eerste tien.

Gerben Kuypers ging net als zijn ploegmaten van Circus-ReUz-Technord niet naar de Wereldbeker in de Verenigde Staten. Hij reed afgelopen zondag in Nederland de GP Oistwerwijk en met succes. “Het was mijn derde deelname daar, voordien was het steeds in zomerse omstandigheden. Nu was het toch kouder”, vertelt Gerben, die afkomstig is uit Ramskapelle maar nu in Schore woont. “Al na één ronde had ik een voorsprong, enkel Joran Wyseure kon in mijn buurt blijven. Ik diepte de kloof uit tot 30 seconden maar na hevige regenval belandde ik in een verkeerd spoor. Ik viel en vloog over de dranghekkens. Gelukkig was de marge groot genoeg en won ik voor Joran en Yordi Corsus. Na een zevende plaats in Beringen – waar Thibau Nys won – en een tweede plaats in een cross in Zwitserland kon ik weer een mooi resultaat rijden. In Zwitserland was ploegmaat Kevin Kuhn te sterk.”

Twee zeges op de weg

Deze sterke prestaties in het veld komen er na een sterke wegcampagne. “Ik won ook twee keer op de weg en dit in mijn eerste seizoen. Alles was nieuw voor mij, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Deze prestaties maken me ook beter als verldrijder. Met de opleidingsploeg kon ik vaak mijn eigen kans gaan, als ik bij de World-Tourformatie reed was het vooral in een dienende rol.”

EK in Frankrijk

Donderdag rijdt Gerben in Ardooie en zondag staat Overijse op de planning. “Opnieuw twee mooie crossen. Ik ben blij hoe alles loopt. Dezelfde grote stap als vorig jaar zetten, is niet evident, maar er is zeker nog progressie mogelijk. In november heb ik mijn zinnen gezet op het EK in Pontchâteau. Ik hoop alvast op een selectie”, besluit de zesde van het WK veldrijden van februari dit jaar in Hoogerheide.