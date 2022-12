Gerben Kuypers na verrassing in Essen: “Misschien naar het WK”

Hoe een dubbeltje rollen kan! Gerben Kuypers (22) uit Ramskapelle bij Nieuwpoort had vorige week een stage in Spanje gepland, zou bij Ter Beke in Veurne onbetaald verlof nemen, werd ziek, stelde de stage een week uit, nam ontslag op z’n werk, voelde zich eind vorige week beter, schreef in voor Essen en won deze televisiecross!

In Essen boekte Kuypers al z’n zesde zege deze winter. De andere vijf lukte hij in Frankrijk (2x Nommay, 2x Cammors en Troyes), maar kregen weinig weerklank. Zaterdag reed hij op VTM een uur lang in beeld. Meer dan de helft van deze manche van de Exact Crossen zelfs solo aan de leiding. “Voor het eerst dit seizoen een stoemperscross, iets wat ik best kan”, liet de pion van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini zich ontvallen. “Maar eigenlijk was het niet de bedoeling in Essen mee te doen. Normaal zat ik in Spanje.”

Schitterende apotheose van een vreemde week. Z’n eerste week zonder job, maar dus ook zonder loon op z’n bankrekening. “In april ben ik als technical planner of werkvoorbereider aan de slag gegaan bij Ter Beke”, verduidelijkte de zoon van gewezen Belgisch wegkampioen Nico Kuypers. “Begin vorig academiejaar had ik nog een masteropleiding geprobeerd, maar dat liep niet lekker, dus kapte ik ermee.”

Weinig verlof

Hij zette eind 2021 alles op de cross. Met succes want hij mocht in het Amerikaanse Fayetteville het WK U23 rijden. Met een negende plaats als gevolg. Omdat een profcontract uitbleef zocht hij een job. “Eerst enkel overdag, na enkele weken in twee shiften”, ging de veldrijder verder. “Voor de ochtendploeg moest ik om 4.15 uur uit bed. En vooral: ik had weinig verlof. Was ik in 2021 beginnen werken had ik meer vakantiedagen. Nu had ik enkel wat arbeidsduurverkortingdagen (adv, red.). Het was niet makkelijk om tijdens het wegseizoen een rittenkoers te rijden.”

Toen bleek dat hij voor een tussentijdse stage in Spanje verlof zonder wedde moest nemen hoorde Kuypers dat hij tijdens de eindejaarsperiode niet veel aan crossen zou moeten denken. “In de kerstperiode zou ik elke dag moeten werken, verloven werden niet aanvaard”, zuchtte hij. “En dan zijn er bijna elke dag interessante veldritten. Vandaar dat ik mijn ontslag indiende. Er was geen andere optie. Want ik wil in de eindejaarsperiode goed zijn. Een opzegperiode heb ik niet moeten doen. Dat ben ik overeen kunnen komen. Waarvoor ik Ter Beke dankbaar ben.”

Als je zo’n drastische beslissing neemt heb je een alternatief achter de hand? Gerben Kuypers ontkent ons vermoeden. “Neen, contacten om prof te worden heb ik niet, toch niet voor ik in Essen won”, aldus Kuypers. “Het is na de cross nogal hectisch geweest, manager Jens Raes van Squadra heb ik nog niet gehoord. Ik engageerde hem pas anderhalve maand geleden en leerde intussen dat zo iemand alle regeltjes kent. Dus hoef ik me daar tijdens de stage niet om te bekommeren.”

Naar Altea

Zondag vloog Kuypers naar Spanje. Met Tom Devriendt, na acht jaar Wanty de volgende twee seizoenen aan de slag bij het nieuwe Q36.5 Pro Team, verblijft hij tien dagen in Altea. “De Zilvermeercross in Mol op vrijdag 23 december wordt mijn volgende wedstrijd”, blikte hij vooruit. “Gavere, Diegem of Loenhout, Baal en Koksijde staan op mijn kalender. Daarna het BK in Lokeren. Al kan ik me voorstellen dat de andere eliterenners zonder contract mij niet graag zien komen. In hun plaats zou ik precies hetzelfde denken.”

In die categorie lijkt hij er deze winter ver bovenuit te steken. “Met dat BK ben ik niet echt bezig”, benadrukte hij. “Met enkele goeie prestaties in de kerstperiode mag ik misschien dromen van een WK-selectie. Als een Belg de Wereldbeker wint (Sweeck leidt voor Iserbyt en Vanthourenhout, red.) mag een negende Belg naar Hoogerheide. Misschien? Wie weet?”

De bachelor elektromechanica ontgoochelde vorig jaar in Fayetteville niet en zette deze winter een grote stap voorwaarts. Hij staat al 38ste op de UCI-ranking, z’n hoogste notering ooit. Die progressie kan hij perfect verklaren. “Bij Metalced heb ik een mooi wegprogramma kunnen rijden”, besloot Kuypers. “Ben ik teammanager Gaspard Van Peteghem heel dankbaar voor. De wegkoersen pakte ik ook anders aan. Ik liet me niet meedrijven in het peloton, maar trok in de aanval zodra de startvlag gestreken was. Heb me dus nooit gespaard. En als ik van het werk kwam trainde ik nog vaak 3,5 uur met de rugzak. Waardoor ik met een hongerklop thuiskwam. Maar ik heb de citroen tijdens de zomer niet helemaal uitgeperst. Dankzij overleg met trainer Jeroen Cruyt.”