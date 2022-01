Gerben Kuypers klaar voor WK veldrijden in Amerika: “Met deze vorm weet je nooit”

Gerben Kuypers (21) uit Ramskapelle mag zaterdag in de Verenigde Staten een gooi doen naar de wereldtitel veldrijden. Vanuit Fayetteville laat de laatstejaarsbelofte weten dat hij helemaal klaar is voor de strijd. “Ik heb vorige week in het bos van De Panne nog specifiek getraind op de trappen.”

In het begin van het seizoen leek de Amerikaanse droom van Gerben Kuypers nog veraf, maar na een stage in Spanje kwam alles in december in een stroomversnelling. Met achtste plaatsen in de wereldbekercrossen van Namen en Dendermonde én een vierde plaats op het BK in Middelkerke dwong de 21-jarige crosser een selectie af. “Ik ben heel tevreden met mijn voorbereiding. Ik voelde hoe ik naar mijn topvorm groeide. In Hamme was ik zaterdag nog derde, maar met een betere start zat er misschien een overwinning in. Maar ik voel me klaar. Het werk is gedaan, meer kon ik niet doen.”

Een week eerder had de renner van Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini de positieve lijn al doorgetrokken met een vijfde plaats in het Franse Flamanville, alweer een topnotering in de wereldbeker. “Dat was echt een mooie cross met veel publiek en ambiance. Veel mensen kwamen ook al naar de jeugdcrossen en ze supporteren voor iedereen. Je merkt dat Normandië een echte koersregio is.”

Jetlag

Maandagochtend vertrok de Belgische delegatie voor een vlucht van negen uur naar Chicago. Daar moesten de renners zeven uur wachten op de aansluiting naar Bentonville, vlakbij Fayetteville. “Dat ging vlot, want we konden in een soort businesslounge blijven en iets eten. Op de eerste vlucht heb ik toch een drietal uur kunnen slapen.”

Van een echte jetlag is momenteel geen sprake. “Je voelt het natuurlijk wel een beetje en mijn gezicht ziet er wat vermoeider uit (lacht). Maandagavond lag ik al om 21 uur te slapen, want in België was het dan toch al 4 uur.” Meerdere renners – zoals Quinten Hermans – moesten door een positieve coronatest op de valreep afhaken. “Dat was voor mij toch ook stresserend. Het was een beetje hetzelfde gevoel als naar de punten van je examens kijken. Ik voel me goed, maar je weet het toch nooit zeker. Hier zijn we per categorie in bubbels verdeeld. We dragen ook overal een mondmasker en ontsmetten vaak onze handen.”

Parcours

De eerste kennismaking met het aangelegde parcours staat pas op donderdag gepland. Zoals steeds zijn de weersomstandigheden nu al een belangrijk gespreksonderwerp. “Het zal redelijk snel liggen, want het was woensdag -5 °C toen ik opstond. Pas tegen de middag komen de temperaturen boven het vriespunt en er is deze week geen regen voorspeld.”

Wellicht krijgen de beloften zaterdag om 20 uur Belgische tijd dus een tactische cross, met een lange helling als scherprechter. “En de trappenpartij van 40 treden zal ook belangrijk zijn. Daar heb ik trouwens vorige week nog specifiek op gewerkt in het bos van De Panne.”

Tijdens die stevige training werd Gerben begeleid door vader Nico, in 2009 op de weg Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract. In Amerika moet de Ramskapellenaar het wel zonder de steun van zijn ouders en zijn vriendin doen. “Ik heb hen zelf gezegd dat het voor mij niet hoefde, want zo’n reis kost toch een heleboel geld. Het is wel leuk dat iedereen de cross live op televisie zal kunnen volgen.”

Winnen?

Vooraf rekent Gerben Kuypers op een prestatie in de lijn van zijn BK en de laatste wereldbekermanches. “Aan zo’n koers doe je natuurlijk mee om wereldkampioen te worden of voor een podium. Maar ik moet daar realistisch in zijn, want ik heb nog niet gewonnen dit jaar. Het is tactisch moeilijk te voorspellen, want ik weet nog niet op welke rij ik moet starten. Hopelijk kijken ze dus een beetje naar elkaar en kan ik vlug vooraan aansluiten. Met deze vorm weet je nooit wat er dan mogelijk is.”

(Adriaan Clynckemaillie)