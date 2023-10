Gerben Kuypers en Annemarie Worst gaan met de zeges aan de haal in Ardooie

Gerben Kuypers (Circus-ReUz) heeft donderdag de Kermiscross van Ardooie gewonnen. Kuypers haalde het ruim afgescheiden voor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Joran Wyseure (Crelan-Corendon) werd derde. Bij de vrouwen liet Annemarie Worst (Cyclocross Reds) haar team- en landgenote Aniek van Alphen achter zich. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) vervolledigde het podium

Een kopgroep met acht renners trok bij de mannen de tweede ronde in. Daar maakten Eli Iserbyt, Emiel Verstrynge, Mees Hendrikx, Michael Vanthourenhout, Gerben Kuypers, Corné van Kessel, Lander Loockx en Joran Wyseure deel van uit. Nog voor half cross was dit gezelschap gereduceerd tot drie man. Michael Vanthourenhout kon echter het hoge tempo van Gerben Kuypers en Eli Iserbyt niet volgen en zo trokken nog slechts twee leiders de laatste vier ronden in.

Voor Kuypers ging het nog allemaal te traag en hij wimpelde ook Iserbyt af. De winnaar van de cross in Oisterwijk kon zijn eigen lijnen en tempo bepalen en kwam daarbij niet meer in de problemen.

“Dit is een heel mooie zege en hier stonden toch wel enkele serieuze namen aan de start. Ik denk dat ik deze overwinning niet gestolen heb. Ik had natuurlijk wel het parcours mee. Een ouderwetse weidecross ligt me wel. Ik stond echter wel met wat vragen aan de start. Ik wist nog niet heel goed waar ik me op conditioneel vlak bevond. Wel, na deze wedstrijd weet ik dat het wel goed zit”, lachte Gerben Kuypers.

Over half cross lagen de eerste twee plaatsen al vast. Kuypers bepaalde wie er mocht winnen. “In het begin van de wedstrijd wou niemand het initiatief nemen. Ik vond, gezien het deelnemersveld, dat het niet aan mij was om dat te doen. Het was toch aan de stand van ‘de groten’ verplicht om de koers te bepalen? Dat gebeurde niet en dus ging ik zelf versnellen. Ik had meteen een kloof en heb toegeslagen toen het echt moest. Overijse komt er zondag aan. Ook daar is het parcours redelijk zwaar en zo’n omlopen liggen me wel.”

Annemarie Worst. © BELGA

Bij de vrouwen ging de zege naar Annemarie Worst. De 27-jarige Nederlandse haalde het licht afgescheiden voor Van Alphen. Norbert Riberolle werd derde. De Italiaanse Francesca Baroni (Pissei) eigende zich de vierde plaats toe, voor Kim Van De Steene (Niver Give Up).

Al vrij snel vormde zich een kopgroep met Francesca Baroni, Aniek van Alphen, Annemarie Worst, Kiona Dhont, Kim Van De Steene en Marion Norbert Riberolle. Bij het ingaan van de tweede ronde bleven daar enkel nog Worst, Van Alphen, Norbert Riberolle en Baroni van over. Deze laatstgenoemde maakte een foutje en verloor zo voeling met de kopgroep. Ook Norbert Riberolle kon de twee Nederlandse rensters niet volgen.

Aniek van Alphen vatte de slotronde aan met een kleine voorsprong op Annemarie Worst, maar aan de balkenpartij slaagde Worst erin haar teamgenote definitief achter zich te houden.