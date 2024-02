Geen WK voor belofte Yorben Lauryssen door ziekte

Pech voor Roksemnaar Yorben Lauryssen (22). Normaal zou hij zaterdag aan de start staan van het WK veldrijden voor beloften in het Tsjechische Tabor, maar door ziekte moet de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal verstek geven voor de strijd om de regenboogtrui.

Lauryssen, afkomstig uit de Oudenburgse deelgemeente Roksem, zou zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière aan de start staan van een WK, maar ziekte gooit nu roet in het eten. Donderdag stond de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal ziek op, waarna hij dezelfde dag nog met het vliegtuig terugkeerde naar België.

Voor de laatstejaarsbelofte is de noodgedwongen afzegging een bittere pil, want in een interview met deze krant gaf hij eerder deze week aan dat hij een speciale band heeft met de omloop in Tabor. “Ik reed er als eerstejaarsjunior mijn eerste wereldbeker ooit”, klonk het onder meer. Deze deelname zou de cirkel dan ook rond maken.

Helaas moest Laurysen door zijn ziekteperikelen vroeger dan gepland naar huis vertrekken.