Geen Van Aert op BK veldrijden: gouden kans voor Iserbyt en Vanthourenhout?

Wout van Aert zal op 15 januari zijn nationale titel in het veldrijden niet verdedigen. Dat maakte zijn ploeg Jumbo-Visma donderdag bekend. Zijn afwezigheid opent heel wat perspectieven voor West-Vlamingen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Met een bericht op hun website maakte Jumbo-Visma donderdag het resterende crossprogramma van Wout van Aert bekend. Daaruit blijkt dat hij deze winter nog twaalf crossen zal rijden. Opvallend is wel dat hij het BK links laat liggen en zijn titel in Lokeren dus niet zal verdedigen. Op het WK in Hoogerheide zal hij begin februari dan weer wel aanwezig zijn.

Zijn afwezigheid op het BK is goed nieuws voor Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Die eerste heeft van het BK immers zijn volgende hoofddoel gemaakt en het wegvallen van topfavoriet Van Aert is in dat opzicht goed nieuws. Ook Eli Iserbyt ziet zijn kansen op een eerste Belgische titel nu ongetwijfeld stijgen.

Het resterende veldritprogramma van Van Aert:

23/12: Mol (Exact Cross)

26/12: Gavere (wereldbeker)

27/12: Zolder (Superprestige)

28/12: Diegem (Superprestige)

30/12: Loenhout (Exact Cross)

3/1: Herentals (X2O-Trofee)

5/1: Koksijde (X2O-Trofee)

7/1: Gullegem (Superprestige)

8/1: Zonhoven (Wereldbeker)

22/1: Benidorm (Wereldbeker)

28/1: Hamme (X2O-Trofee)

5/2: Hoogerheide (WK)