Ex-Belgisch kampioen Yente Peirens (21) over zijn ‘pensioen’: “De koersfiets blijft mijn grote liefde”

Yente Peirens besloot vorig jaar om zijn fiets aan de haak te hangen. De voormalige Belgische kampioen veldrijden bij de eerstejaarsnieuwelingen heeft tot op de dag van vandaag nog geen spijt van die keuze. Hij werkt tegenwoordig in een fietsenwinkel.

Yente Peirens was een van de grootste talenten bij de jeugd, maar na enkele moeilijke jaren besloot hij om er de brui aan te geven. “Ik ben beginnen te werken in een fietsenwinkel en het wielrennen verdween wat op het achterplan”, opent Peirens het gesprek. “Ik haalde niet meer mijn normale niveau en werd door mezelf verplicht om een keuze maken. Ik moest realistisch zijn. Een profcontract was niet aan de orde en dus moest ik een moeilijke knoop doorhakken.”

“Tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt van die keuze. Ik mis het soms wel eens, maar dat is normaal. Als ik mijn leeftijdsgenoten bezig zie op televisie; dan kriebelt het soms wel eens.” Generatiegenoot Witse Meeussen komt dit seizoen helemaal aan de oppervlakte, maar jaloers is Peirens allesbehalve. “Er zijn niet veel jongens die het gemaakt hebben en dus is het extra knap dat Witse die stap aan het zetten is. Sommige renners hoor ik nog wel eens via sociale media en ik maak eveneens regelmatig een fietstochtje met enkele voormalige concurrenten. Ik vind het fantastisch om sporadisch nog eens te koersen. Het blijft mijn grote liefde.”

“Mijn mooiste herinnering is mijn Belgische titel bij de eerstejaarsnieuwelingen. Er zijn veel omlopen waar ik met plezier aan terugdenk, maar Lille waar ik Meeussen naar de dichtste ereplaats verwees bezorgt me nog steeds een glimlach op mijn gezicht. Een BK naar je hand zetten, blijft iets uniek. Ik word er nog vaak over aangesproken.”