Europees kampioen Michael Vanthourenhout zegeviert na knappe solo in Gullegem

Europees kampioen Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdagmiddag de Hexia Cyclocross in Gullegem op zijn naam geschreven. De 30-jarige West-Vlaming soleerde voor halfweg naar de zege, de Brit Cameron Mason (Cyclocross Reds) en Joran Wyseure (Crelan-Corendon) vervolledigden het podium.

In afwezigheid van de meeste toppers namen de favorieten in West-Vlaanderen al snel het voortouw. Wyseure en Thibau Nys (Baloise Trek Lions) maakten aanvankelijk ook aanspraak op de zege, maar hadden geen antwoord op de versnelling van de Europese kampioen.

Wyseure op drie

Halfweg kwamen Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en Mason opnieuw aansluiten bij Wyseure en Nys, wat voor de Britse kampioen het sein was om opnieuw te versnellen. Na een spannende slotronde, waarin Nys en Wyseure elkaar voortdurend onder druk zetten, haalde Wyseure het in de sprint voor de derde plaats. De Spanjaard Felipe Orts finishte nog net in de top vijf.

Tweede zege

Voor Vanthourenhout is het pas zijn tweede zege van het seizoen na zijn Europese titel van begin november in het Franse Pontchâteau.