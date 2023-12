Emiel Verstrynge is de sterkste bij beloften in wereldbeker veldrijden van Namen

Emiel Verstrynge heeft zondag de wereldbekercross voor beloften in Namen gewonnen, na een sprint met twee. Hij was sneller dan Jente Michels. De Fransman Léo Bisiaux werd derde. Aaron Dockx legde beslag op de vierde plaats, voor Seppe Van Den Boer. In het klassement neemt Verstrynge met 91 punten de leiding over van de Nederlander Tibor del Grosso, die niet aan de start kwam. Michels volgt als derde in de stand met net als Del Grosso 80 punten achter zijn naam.

Yorben Lauryssen, Emiel Verstrynge en Jente Michels zonderden zich in de eerste ronde af van het pak. Voor laatstgenoemde ging het allemaal te traag en hij kon met een geringe voorsprong de tweede ronde aanvatten. Als vierde tufte de Fransman Léo Bisiaux rond, voor Rémi Lelandais. Verstrynge repte zich naar Michels en op die manier kregen we twee leiders. Meteen werd duidelijk dat zij zouden uitmaken wie met de zege huiswaarts mocht. In de spurt was Verstrynge sneller dan Michels.

Eerder op de dag ging de zege bij de jongens junioren naar Aubin Sparfel. De Fransman haalde het afgescheiden. In een sprint voor de dichtste ereplaats was de Tsjech Krystof Bazant net iets sneller dan de Fransman Paul Seixas. De Italiaan Stefano Viezzi werd vierde, Senn Bossaerts was 14e en beste Belg. In het klassement is Viezzi de leider met 102 punten. Sparfel staat op de tweede plaats met 86 punten. De Nederlander Keije Solen totaliseert 67 punten.

Bij de meisjes junioren was de Française Célia Gery de sterkste. De Slovaakse Viktoria Chladonova werd tweede, de Française Amandine Muller derde. Shanyl De Schoesitter eindigde als beste Belgische op de 14e plaats. Célia Gery blijft leidster en telt 105 punten. Daarna volgen de Britten Cat Ferguson (14 punten minder) en Imogen Wolff (39 punten minder).