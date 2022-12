Emiel Vermeulen rijdt EK strandrace: “Duinkerke heeft een mooi parcours”

Zondag doet Emiel Vermeulen (29) in Duinkerke een gooi naar de Europese titel strandrace. Roubaix-ploegmaat Samuel Leroux is titelverdediger. Timothy Dupont en enkele Nederlandse specialisten worden concurrenten.

“In De Panne had ik best een goed gevoel, maar in de finale raakte ik helemaal verkleumd”, blikt Vermeulen terug op zijn elfde plaats in de Panne Beach Endurance. “Vorig weekeinde reed ik de strandrace in Bercq-sur-Mer. Niet echt mijn parcours, er moet te veel gelopen worden. Met mijn korte beentjes een ernstig nadeel. Duinkerke is anders, dat is een heel mooi traject.”

Wat beter bij Vermeulens mogelijkheden past. “Timothy Dupont zal zondag goed zijn”, voorspelt hij. “Mijn ploegmaat Leroux maakt van de koersen op het strand een doel. Na het wegseizoen trok hij meteen door. Hij is dus zeker in vorm. Het is afwachten welke Nederlanders naar het EK komen. Ook uit die hoek kan er ernstige concurrentie komen.”

Vermeulen rijdt op 29 december ook het BK strandracen in Bredene. Hij sluit op 7 januari met de Grote Prijs Groot Egmond-Pier-Egmond – voor onze Noorderburen een epische wedstrijd – z’n strandseizoen af. Dan zal hij reeds de kleuren van Beat Cycling Club, z’n nieuwe continentale ploeg, dragen. Bij het Nederlandse team heeft hij een kennismakingsweekeinde achter de rug. “We kwamen samen om met elkaar kennis te maken”, aldus Vermeulen die met de Oost-Vlaming Gil D’heygere bij Beat voor de Vlaamse inbreng zorgt. “Weldra hebben we een online-afspraak om het programma voor 2023 te bespreken. Ik vermoed dat de Ster van Zwolle tijdens het openingsweekeinde de eerste wedstrijd zal worden. Voor mijn nieuwe ploeg een hele belangrijk koers.”