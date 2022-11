Emiel Osaer trekt naar het BK: “Ik kom nog wat kracht tekort”

In het Luikse Flémalle strijden aspiranten zondag in het veld om de Belgische titels. Bij de 14-jarigen is Emiel Osaer outsider. De Maldegemnaar denkt dat Mats De Ridder, Runne Heylen en Nand De Bois de kanshebbers zijn.

“Op 11 november stonden zij in Maldegem op het podium van het Vlaams kampioenschap”, weet Osaer. “Of ze zondag in Flémalle in dezelfde volgorde het podium halen, durf ik niet zeggen. Nand De Bois komt uit de mountainbike. Ik denk dat het klimwerk in Flémalle in zijn voordeel is. Mats en Runne zijn twee sterke beren. Tegenover hen kom ik kracht tekort.”

Voor de veldrijder van Young Cycling Team Middelkerke is de BK-omloop in Flémalle onbekend. “Ik heb er nog nooit gereden, maar ik zag enkele filmpjes van het parcours”, gaat Osaer verder. “Als het regent wordt het een zwaar klimparcours. Blijft het droog, zal het een snelle cross worden. Ik zal tevreden zijn als ik, zoals op het Vlaams kampioenschap, de top tien haal. De eerste vijf proberen halen is het grote doel.”

Startronde

Wat voor een stuk zal afhangen van de startorde. In Maldegem viel Osaers lottrekking tegen. “Er worden twee potten met namen gevormd”, verduidelijkt de 13-jarige crosser. “Ik zit in de eerste pot bij de betere. Dit seizoen kon ik al drie keer winnen. Toch mocht ik in Maldegem pas op de vierde rij starten. Dat was een beetje vreemd.”

Het parcours in Maldegem is technisch, vrij snel, met enkele zandstroken. “Op zich reed ik een goed Vlaams kampioenschap”, blikt Osaer terug. “Ik kon goed opschuiven. Dus was ik wel tevreden over mijn prestatie. Vorig jaar werd ik op het BK veldrijden in Hamme derde na Mats De Ridder en Maxime Smits.”

(HF)