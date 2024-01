Emiel Osaer met gezonde ambitie naar BK veldrijden: “Veel zal afhangen van het parcours, hopelijk vriest het”

Groot-Maldegem heeft zaterdag en zondag in Meulebeke, op de Belgische kampioenschappen veldrijden, enkele kandidaat-medaillewinnaars. Een van hen is eerstejaarsnieuweling Emiel Osaer. Hij hoopt dat het blijft vriezen.

Op 1 januari stapte Osaer, bij de aspiranten verzamelaar van medailles en titels, over van het Young Cycling Team Middelkerke naar Starbikes-Vistabuild, de jeugdploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal. In het shirt van z’n nieuwe crossploeg werkte hij vorige zaterdag de veldrit in Vilvoorde af. De veertienjarige crosser reed als zevende over de streep.

Goede startplaats

“Lastige veldrit, slechte startpositie, heel veel lopen, vrij veel hoogtemeters”, blikt hij terug. “Gelukkig zal ik zondag bij de start van het Belgisch kampioenschap op een van de eerste rijen staan. De nieuwelingen die een veldrit wonnen, zitten bij de loting van de startpositie in een aparte pot. Die plaats bij de start kan belangrijk zijn.”

In Meulebeke wordt gestart op de atletiekpiste rond het voetbalveld. “Ik zocht al enkele zaken op over het BK-parcours”, vertelt Osaer. “In Meulebeke ben ik enkele keren geweest. Onder meer voor een vakantiekamp van Cycling Vlaanderen. Volgens mij zal het weer zondag een belangrijke rol spelen. Naar gelang de omstandigheden kan de ondergrond erg verschillen. Als het regent zal het drassig zijn. Van mij mag het blijven vriezen zodat het een snelle cross wordt.”

Vier zeges

Osaer zit deze winter aan vier zeges. Hij won in Knesselare, Maldegem, Lichtervelde en Balegem. Dankzij die laatste overwinning kroonde hij zich bij de eerstejaarsnieuwelingen tot Oost-Vlaams kampioen. Osaer mag tot de favorieten op de Belgische veldrittitel worden gerekend.

“Volgens mij zijn er zeven of acht renners die kampioen kunnen worden”, beweert de jonge Maldegemnaar. “Veel zal afhangen van het parcours. Ik denk dat Maxime Smits en Cas Van Looke de voornaamste kanshebbers zijn. Dat zijn twee jongens die zeker op het podium zullen staan. Smits zit aan twaalf of dertien overwinningen. Dat wil iets zeggen. Uiteraard hoop ik mij tussen hen te kunnen wurmen. Intussen heb ik al geleerd om te gaan met stress. De strijd om een trui slaat niet meer in mijn benen.” (HF)