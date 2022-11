Elise Coussens: “Elke cross is een avontuur op zich”

Elise Coussens is al een drietal jaar aan het crossen en staat vrijdag voor de eerste grote afspraak van het seizoen: het Vlaams kampioenschap in Maldegem. Ook al is het in principe niet haar geliefkoosde parcours, haar doel is wel om de trui te pakken te krijgen.

Vorig jaar werd de renster van Litubel Parket-Vanbrabant Chauffage-Wielerteam Waregem relatief verrassend Belgisch kampioene in Hamme en dat werd het begin van een mooie reeks overwinningen. Dit seizoen wist ze ook al te zegevieren in Diksmuide, de eerste wedstrijd van het seizoen, en in de andere wedstrijden vervoegde ze steevast de top-vijf. “Ik ben dus inderdaad wel goed bezig. Voor de rest van het seizoen zou ik graag nog enkele crossen kunnen winnen en als het een beetje lukt, zou een kampioenentrui ook wel mooi meegenomen zijn. Vrijdag is er het Vlaams kampioenschap in Maldegem, op een parcours dat me eigenlijk wat minder ligt. Ik heb er vorig jaar al gereden. Er ligt veel zand, terwijl ik het liever in de modder zie. Mocht het niet lukken om de trui te pakken, dan ben ik nog altijd tevreden met een topvijfplaats. Er komen immers nog kampioenschappen aan, dus er zijn nog wel kansen”, aldus Elise.

De leerlinge moderne talen-wetenschappen aan De Bron in Tielt kiest op dit moment resoluut voor het veldrijden, deze zomer heeft ze zelfs geen wegwedstrijden gereden. “Wat ik zo leuk vind aan het crossen, is dat er heel veel afwisseling in zit. Elke cross is een avontuur op zich en je hebt er veel techniek voor nodig”, verduidelijkt de Meulebeekse, die in kersvers Europees kampioene Fem Van Empel haar idool ziet. (RRK)