Elio Clarysse (22) wint in Luxemburgse Schifflange

Een kleinere cross winnen: dat is iedere winter de ambitie van Elio Clarysse (22). In het Luxemburgse Schifflange is het hem gelukt. Eerder deze winter werd hij ook al eens derde in een veldrit in het Groot-Hertogdom.

In het crossseizoen 2023-24, voor Clarysse het laatste als belofte, kon hij geen enkele keer de handen in de lucht gooien. Het jaar voordien lukte dat wel. Toen zegevierde hij in Calais en in het Luxemburgse Zéisseng. “Vorige winter kende ik te veel pech”, blikt hij terug. “Lekke banden en materiaalproblemen, maar ook eens een stevige valpartij. Met gekneusde ribben ben ik toen minstens een viertal weken op de sukkel geweest.”

Deze winter is de nul van het bord. “In Schifflange was het een relatief vlak parcours. Ik kende een goeie start, draaide als tweede het veld in en kwam in de tweede ronde aan de leiding. Ik kon een voorsprong van een dikke halve minuut veroveren, maar de achtervolgers kwamen terug tot vijftien seconden. Drie ronden voor het einde maakte ik een kleine schuiver. Toch kwam mijn overwinning nooit in gevaar. Op deze zege zat ik te wachten.”

Zondag trekt Elio Clarysse opnieuw naar het Groot-Hertogdom. In Ettelbruck rijdt hij een volgende manche van de Skoda Cross Cup. Zondag 22 december waagt hij z’n kans in het Oost-Vlaamse Balegem. “Op 26 december rijd ik in Beernem”, zegt de elite 2-crosser. “Daar strijden we om de West-Vlaamse titel. Vorig jaar kende ik daar een enorm slechte dag en haalde ik bij de beloften niet eens het podium. Bij de elite 2 provinciaal kampioen worden zal moeilijk zijn. Robin Alderweireld is de voornaamste concurrent. Hij won vorige week in Ardooie. Beernem is een ietwat apart parcours. Het is er moeilijk om concurrenten te passeren. Je moet er echt foutloos blijven.”

Twee dagen na het PK trekt Clarysse naar het Vlaams kampioenschap in het Limburgse Kerniel. Hij steekt ook de B-cross in Vilvoorde (04/01/25) en de veldrit in het Luxemburgse Alzingen (05/01/25) in z’n programma. (HF)