Eli Iserbyt wint zesde manche van WB veldrijden en verstevigt leidersplaats

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) heeft zondag in het Franse Flamanville de zesde manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. Hij verstevigde meteen zijn leidersplaats in de tussenstand. Op het podium werd Iserbyt geflankeerd door de Nederlanders Lars van der Haar, tweede op dertien seconden, en Pim Ronhaar, derde op 47 seconden.

Na een slechte start was Iserbyt op achtervolgen aangewezen. Na drie ronden had hij tien seconden goed te maken op Ronhaar, die alleen aan de leiding reed. Bovendien had met Van der Haar en Joris Nieuwenhuis twee Baloise Trek-ploegmaats van Ronhaar in het wiel.

De 26-jarige West-Vlaming liet het niet aan zijn hart komen. In de vierde ronde ontdeed hij zich van zijn balast en reed hij naar Ronhaar toe. Die klampte nog een tijd aan, maar moest Iserbyt in de voorlaatste van zeven rondes laten rijden. In de slotronde zag Ronhaar ook nog Van der Haar over zich gaan. Nieuwenhuis werd vierde, Niels Vandeputte maakte de top vijf compleet.

“Mijn start was heel slecht en dat kostte krachten”, pufte Iserbyt in het flashinterview met Sporza. “Ik ben blij dat ik in de koers kon groeien. De laatste rondes ging het wel heel goed. Winnen was vandaag belangrijk: voor het klassement en ook omdat een zege in een leiderstrui altijd een mooie foto oplevert.

Dat Van der Haar en Nieuwenhuis twee ronden lang hun ding kwamen doen, heeft me extra geprikkeld om nog wat sneller te gaan rijden. Het is dankzij hen dat ik naar Ronhaar toe rij. Daar wil ik hen echt voor bedanken”, lachte Iserbyt.

Gespaard voor vandaag

Zaterdag moest Iserbyt in de Superprestige van Boom nog vrede nemen met een derde stek. “Daar voelde ik meteen dat ik niet meekon en besliste ik om me wat te sparen voor vandaag. In het weekend van Niel en Dendermonde heb ik me zaterdag helemaal stuk gereden en daar heb ik uit geleerd. Soms moet je aan de klassementen denken en de dagzege opofferen. Ik rijd bijna alles en dan moet je proberen de frisheid te behouden. In de week ga ik veel naar de massage. En ik heb veel te danken aan mijn vrouw. Die zorgt ervoor dat ik tijdens het seizoen als een koning kan leven.”

Voor Iserbyt is het zijn tweede WB-zege van het seizoen, na winst in het Franse Troyes vorige maand. In de tussenstand vergroot hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Ronhaar, die vorige week de beste was in het Ierse Dublin en ook in Dendermonde won. Met 187 punten heeft Iserbyt 34 punten voor op Ronhaar. Van der Haar is derde op 36 punten.

Volgende week zondag (10 december) staat in het Italiaanse Val di Sole de zevende WB-cross op het menu.