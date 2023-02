Eli Iserbyt wint slotmanche, Lars van der Haar steekt eindzege op zak

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) uit Kuurne heeft zaterdag in Middelkerke de achtste en laatste manche van de Superprestige veldrijden gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlandse kampioen Lars van der Haar (Baloise Trek Lions), die zich verzekerde van de eindzege in het regelmatigheidscriterium.

Lars van der Haar was met zes punten zo goed als zeker van eindwinst in de Superprestige, maar wilde die zege wel veiligstellen door al vroeg in de aanval te gaan. Hij dook als eerste het veld in, in zijn wiel volgde Niels Vandeputte, ook Laurens Sweeck en Eli Iserbyt waren niet ver.

Al snel scheidden Van der Haar, Sweeck en Iserbyt zich af van de rest van het pak, al moest Iserbyt wel even de rol lossen toen hij zich in het zand vastreed. Iserbyt keek na de derde ronde tegen een achterstand van vijf seconden aan op Sweeck en Van der Haar, maar hij dichtte het kloofje in de vierde ronde.

De wedstrijd kabbelde voort, Van der Haar leek over de beste benen te beschikken en toen ploegmaat Nieuwenhuis ook nog eens terugkeerde en het ploegenspel speelde, leek de Nederlander definitief te gaan vliegen. Tot twee keer toe moest Iserbyt een achterstand goedmaken, Sweeck was intussen teruggevallen in de strijd om de dagzege.

Vooraan keerde Iserbyt net voor de slotronde terug en in een spannende eindronde kostte een schuiver Van der Haar de zege. Op een helling schoof hij weg, Iserbyt ging hem voorbij en profiteerde van het moment waarop de Nederlander even moest herstellen.

De zege voor Iserbyt dus, een opsteker na het incidentje in Oostmalle van woensdag. De eindwinst is voor Lars van der Haar.

“Ik moest groeien in de wedstrijd”, stelde hij in het flashinterview. “In het zand was ik de mindere, maar in de stroken daarna voelde ik wel dat ik veel power in de benen had. Dus gaf ik me niet zomaar gewonnen, want daar kon ik misschien nog het verschil maken in de laatste ronde.”

Al kwam het zover niet, want Van der Haar maakte een foutje op een helling en moest voet aan grond zetten in die slotronde. Iserbyt profiteerde. “Dat was mijn moment, want je weet dat je je als renner altijd even moet ‘herzetten’ na een val. Dus ik moest gas geven en er voluit voor gaan. Dit is een opsteker na Oostmalle, want ik wilde daar een goede prestatie neerzetten. Nu win ik wel en dat doet me heel veel deugd, want het niveau ligt ook na het WK nog steeds zeer hoog.”

