Eli Iserbyt wint knaller in Hoogerheide

Eli Iserbyt heeft zondag de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde het na een spannende wedstrijd voor Lars van der Haar en Tom Pidcock.

Met Hoogerheide vond niet alleen de laatste Wereldbekermanche, maar ook de generale repetitie plaats voor het WK veldrijden in de Verenigde Staten. De beloften reden hun wedstrijd samen met de elite en het was Ryan Kamp die de snelste start nam. Ook Lars van der Haar was goed weg, net zoals Quinten Hermans en Corné van Kessel.

Iserbyt kan terugkeren

Al snel nam de Europese kampioen het commando over, Hermans was mee en het duo telde na twee rondes tien seconden voorsprong op Van Kessel, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Tom Pidcock die na een slechte start was komen aansluiten.

In die derde ronde nam de Brit het initiatief en reed hij in geen tijd het gat dicht op de koplopers. Het viel even stil vooraan, waardoor ook Van Kessel en Iserbyt konden terugkeren. Intussen had Toon Aerts zichzelf uitgeschakeld op de balken en reed hij de rest van de koers achter de feiten aan.

In de vierde ronde reed Pidcock op kop, met Van der Haar in het wiel. Die kwam ten val in een afdaling waardoor ook Hermans op de grond duikelde en andere renners werden opgehouden. Pidcock had meteen een groot gat en passeerde aan de finish met 12 seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, 18 tellen op Van der Haar en Iserbyt.

Even op adem komen

Die laatste twee maakten in de vijfde ronde de aansluiting met Vanthourenhout, Pidcock ging verder solo. De Brit had het evenwel niet onder de markt tegen het jagende trio waar vooral Iserbyt heel wat werk op zich nam. En dat loonde, want in ronde acht dichtte Iserbyt op z’n eentje de kloof met de Brit. Beide heren kwamen even op adem, ook Van der Haar en Vanthourenhout keerden terug.

Net voor het induiken van de negende en laatste ronde versnelde Iserbyt en moest Pidcock aan de bak. Op een hellende strook versnelde Iserbyt nog een keer en nam hij enkele lengtes. Pidcock kreeg het gat niet meer dicht, Iserbyt pakte de zege. In het slot kwam zelfs Van der Haar nog voorbij de Brit die derde werd.