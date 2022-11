Eli Iserbyt voelt stilaan beterschap

Eli Iserbyt verloor zaterdag in de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee de sprint om de tweede plek, maar hij deed wel een goede zaak voor het klassement en is de leider. “Ik hoop dat ik elke week progressie maak”, verklaarde Iserbyt in Kortrijk.

Iserbyt, die sukkelt met een probleem in zijn onderrug, hield een beter gevoel over aan de wedstrijd dan vorige week in Merksplas en Overijse. “Het is natuurlijk ook een ander parcours”, vertelde hij. “Het is iets minder lastig. Zodra ik moet lopen of wat meer kracht moet zetten, voel ik die blessure nog steeds. Ik denk er ook vaak aan en ik lig er ook soms van wakker. Afgelopen week werd ik toch zeker twee nachten wakker van de pijn. Het blijft behelpen, meteen na de wedstrijd is het een aandachtspunt, ook morgenochtend voor de cross in Hulst en de ganse week.”

“Ik hoop nu dat ik verder progressie kan maken. Wellicht ondervind ik toch nog twee à drie weken hinder en hopelijk heb ik dan niet mijn traditionele seizoensdip in die periode en kom ik weer boven water. Na het seizoen moeten we die blessure dan uitgebreid aanpakken. Het is vervelend, maar ik heb er intussen wel leren mee leven. Dat is misschien de belangrijkste les die ik heb geleerd, dit heeft me weerbaarheid gegeven. Ik ben een echt vechtertje geworden en laat de moed niet zakken.”