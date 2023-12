Eli Iserbyt verzekert zich van eindzege in Superprestige

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft donderdag in Diegem zijn vijfde zege in evenveel crossen gepakt. De Nederlandse wereldkampioen won overtuigend de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige. Hij haalde het onder kunstlicht voor de Brit Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) en Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Iserbyt verzekerde zich dankzij zijn derde plaats van de eindwinst in de Superprestige.

Van der Poel reed in de derde ronde, na 25 minuten cross, weg van de tegenstand en bouwde zijn voorsprong gestaag uit. Achter hem stak Pidcock in de laatste honderden meters Iserbyt nog voorbij. Europees kampioen Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) werd vierde, de Nederlander Joris Nieuwenhuis (Trek Baloise Lions) vijfde. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) gaf op na een val.

Het is voor Van der Poel zijn zevende zege in Diegem. De Nederlander won de avondcross al zes keer op een rij tussen 2014 en 2019. Vorig jaar was Wout van Aert de beste.

Eerder op de dag won Nederlands kampioene Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) bij de vrouwen in Diegem.

De laatste manche van de Superprestige vindt op zaterdag 10 februari plaats in Middelkerke.