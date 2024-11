Eli Iserbyt valt door onvoorzichtige fotograaf tijdens X2O Badkamers Trofee in Hamme: “Word weer genekt door pech”

Eli Iserbyt overschreed als tweede en met een bebloede vinger aan de rechterhand in de schaduw van de Mirabrug de aankomstlijn in Hamme. De Belgische kampioen was in de Flandriencross ten val gekomen nadat hij in aanraking was gekomen met een amateurfotograaf die te ver over de afsluiting ging leunen.

“Ik heb mijn vinger na de aankomst meteen laten verzorgen en alles werd ontsmet”, zei Iserbyt na afloop. “Ik raakte een spaak even aan en dat zorgde ervoor dat ik een hap vel van mijn vinger verloor.”

“Ik weet niet of mijn val op televisie te zien was, maar ik raakte een fotograaf die met een enorm lange telelens helemaal over de omheining gebogen stond. Ik schoot daardoor uit mijn spoor en knalde tegen de vlakte. Je verwacht zoiets niet natuurlijk.”

Jammer

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal werd tweede en doet in het klassement van de X2O Badkamers Trofee wel een goede zaak door op twee seconden te naderen van de Nederlandse leider Lars van der Haar (Baloise Trek Lions).

“Het is jammer dat ik hier niet heb kunnen winnen”, vervolgde Iserbyt. “Ik zocht steevast Van der Haar op in functie van het klassement van dit regelmatigheidscriterium. Na mijn valpartij zat hij dicht bij mij en met twee reden we naar de kopgroep.”

“In de laatste ronde ging Niels Vandeputte versnellen maar ik slaagde er niet meer in om hem te remonteren. Ik had zeker niet verwacht dat ik na mijn val nog tweede zou kunnen worden. Het is spijtig dat ik weer genekt word door pech en dat begint echt wel te spelen in het hoofd.”