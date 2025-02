Eli Iserbyt tweede op Superprestige in Middelkerke, Niels Vandeputte is eindwinnaar

Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing) heeft zaterdag de achtste en laatste manche in de Superprestige gewonnen. In de Noordzeecross in Middelkerke liet de 28-jarige Nederlander Eli Iserbyt achter zich. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) stelde met een derde plaats zijn eindwinst in het oudste regelmatigheidscriterium veilig.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Vandeputte een klassement wint. Vorig jaar stond hij met een derde plaats in de Superprestige voor het eerst op het podium. Met 98 punten gaat Vandeputte in de eindstand de Nederlander Lars van der Haar (86) en Michael Vanthourenhout (82) voor.

De wedstrijd in Middelkerke bleef lang op slot. Een kopgroep van twaalf renners trok de derde ronde in. Na vijftien minuten cross ging Lars van der Haar versnellen. De Nederlander kreeg Eli Iserbyt mee in het wiel. Joris Nieuwenhuis bracht voor het intrekken van de vierde ronde opnieuw een pak volk mee vooraan. Half cross vormden Nieuwenhuis, Iserbyt, Van der Haar, Vanthourenhout, Vandeputte en Toon Aerts de kopgroep. Laurens Sweeck en Jens Adams probeerden de oversteek naar dit zestal te maken. Iserbyt trok met nog drie ronden te rijden het tempo op, waardoor de kopgroep versplinterde. Nieuwenhuis en Vanthourenhout reden naar het wiel van Iserbyt en dat drietal vatte de voorlaatste omloop aan met een voorgift van vijf seconden op Aerts, Vandeputte en Van der Haar. Onder het belsignaal van de laatste ronde sloot Vandeputte bij Nieuwenhuis, Iserbyt en Vanthourenhout aan. Nieuwenhuis gooide in volle finale al zijn troeven op tafel en boekte zijn eerste zege van het seizoen.

“Toen Joris Nieuwenhuis ging aanvallen, was het beste eraf bij mij”, kon Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Cibel Clementines) zich zaterdag neerleggen bij de tweede plaats in Middelkerke. “Even kon ik nog naar hem toe rijden, maar toen hij opnieuw versnelde, wist ik meteen dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. Jammer, maar het is nu zo. Een goed eindklassement in de Superprestige zat er sowieso niet meer in. Morgen volgt in Lille een heel belangrijke wedstrijd. Daar heb ik mijn leiderspositie in een klassement te verdedigen.”

In de stand van de X2O Badkamers Trofee heeft Iserbyt een voorsprong van 2:48 op Toon Aerts. Lille is de zevende en voorlaatste manche van het regelmatigheidscriterium.