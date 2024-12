Eli Iserbyt start zaterdag ondanks opspelende zenuwpijn in linkerbeen op Wereldbekercross van Hulst

Eli Iserbyt heeft opnieuw last van zenuwpijn in het linkerbeen, maar zijn deelname aan de wereldbekerveldrit van zaterdag (21 december) in het Nederlandse Hulst komt niet in het gedrang. Dat laat zijn ploeg Pauwels Sauzen – Bingoal Cycling Team maandag weten.

De Belgische kampioen moest zondag opgeven tijdens de wereldbekercross in Namen. Hij gooide de handdoek in de derde ronde, op een moment dat hij al op ruime achterstand van de leiders reed. Nu blijkt dat Iserbyt opnieuw last heeft van het Piriformis-syndroom, een geknelde zenuw in het linkerbeen. Volgens zijn team stak het probleem na de X20-veldrit in Herentals weer de kop op. Daarin werd hij afgelopen zaterdag vijfde.

De 27-jarige Iserbyt kampt al zo’n drie jaar met de blessure, die af en toe aan de oppervlakte komt. “Het is nu vooral belangrijk om oefeningen te doen bij de kinesist en zware inspanningen te vermijden. Vooral bergop lopen heeft invloed op de zenuwpijn”, zegt Iserbyt, die maandagvoormiddag voor nazicht naar het ziekenhuis ging.

Het wedstrijdschema van de Belgische kampioen komt voorlopig niet in het gedrang, benadrukt het team. Iserbyt hoopt dat deze week beterschap brengt. “Hulst wordt een waardemeter. Als de pijn nadien blijft aanslepen, is een kalenderwijziging eventueel wel mogelijk.”

Hulst wordt de vierde manche van de wereldbeker. Michael Vanthourenhout voert na zijn winst in de Citadelcross van Namen het klassement met een ruime voorsprong aan voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Iserbyt volgt als vierde.