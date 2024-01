Eli Iserbyt showt zijn driekleur maandag al in Otegem

Maandag vindt in het West-Vlaamse Otegem de traditionele ‘Herkansing van het Belgisch kampioenschap’ plaats. Aan de start komt onder meer kersverse Belgische kampioen Eli Iserbyt. Bij de vrouwen showt ook Sanne Cant haar vijftiende Belgische driekleur. De 54e editie van de Betafence Cyclocross Otegem hangt aan geen enkel klassement vast en is een zogenaamde ‘losse cross’.

“Het is intussen een traditie geworden dat de Belgische kampioen zijn zwart-geel-rode trui komt tonen aan het publiek in Otegem. Heel uitzonderlijk was dat niet het geval, het jaar dat Wout van Aert bijvoorbeeld Belgisch kampioen was, maar morgen kan iedereen zich wel vergapen aan de driekleur om de schouders van Eli Iserbyt”, legde Benny Lavaert, de voorzitter van het organisatiecomité in Otegem, uit.

“Met Eli hadden we al voor het BK van Meulebeke een contract afgesloten. Daar hebben we dus goed aan gedaan. Ook Sanne Cant stond op ons verlanglijstje en ook zij komt naar Otegem. Onze aankomstzone is gewijzigd in vergelijking met de voorgaande editie. De eindmeet ligt nu terug dichter bij het centrum van Otegem toe. Net zoals in 2019 dus. De kaartenverkoop loopt vlot en met de komst van Eli Iserbyt zal het weer gezellig druk worden. We noemen onze wedstrijd ook de ‘Herkansing van het Belgisch kampioenschap’. Vroeger werd de cross verreden op ‘Weversmisdag’ maar doordat het BK een tijdje geleden een week opschoof waren wij ook genoodzaakt op te schuiven.”

Thuiscross

“De wedstrijd van Otegem is eigenlijk mijn thuiscross”, zei Iserbyt nog in een reactie. “Daar wil ik niet ontbreken. Ik zal in Otegem mijn trui showen en hopelijk komt er veel volk kijken.” Iserbyt ging zondagavond dineren met zijn team en entourage van Pauwels Sauzen-Bingoal. Nadien trekt de bende naar zijn supporterscafé Chasse Patate in het West-Vlaamse Bavikhove.