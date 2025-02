Eli Iserbyt raakt niet verder dan plaats dertien op WK veldrijden: “Een slechte dag”

Eli Iserbyt kwam zondag nooit echt in het stuk voor op het WK veldrijden in Liévin. Een dertiende plaats in de achtergrond was zijn deel. “Het was iets te zwaar voor mij. Ik kon niet veel kracht zetten en maakte iets te veel foutjes. Het was een slechte dag”, reageerde de 27-jarige West-Vlaming.

Iserbyt had vanaf de start niet het goede gevoel in de benen. “Ik had al in de eerste ronde veel moeite. Ik kwam er daarna even door maar dan maakte ik een stomme val toen ik wegschoof en was mijn ritme helemaal gebroken en was het sukkelen.”

Eli Iserbyt stond al twee keer op het WK-podium bij de elite, met brons in 2022 en 2023, maar dit werd een regenboogstrijd om snel te vergeten. “Ik had op veel meer gehoopt, maar het is nu zo. Ik denk dat het na het seizoen nu wel tijd is om een oorzaak te vinden (voor de zenuwpijnen waarmee hij al lang kampt, red) om dan weer vooruit te gaan. De voorbije maanden was het lastig trainen omdat ik mij niet optimaal voelde. Daardoor is de conditie ook iets minder. Het is zeker geen ideale situatie”, besloot hij.