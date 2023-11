Eli Iserbyt pakt derde zege op rij in Superprestige: “Goed begonnen is half gewonnen”

Eli Iserbyt heeft in Niel zijn derde zege van het seizoen laten optekenen. De West-Vlaming pakte die drie overwinningen allemaal in manches van de Superprestige. Eerder was hij al de beste in Overijse en Ruddervoorde. Hij verstevigt zo zijn leiderspositie in de tussenstand en telt 45 punten. Dat zijn er na drie crossen al veertien meer dan Laurens Sweeck, de tweede in de stand. De eindzege lijkt nu al binnen handbereik.

“Ik had van bij de start een heel goed gevoel maar ook Joris Nieuwenhuis was enorm sterk”, zei Iserbyt na afloop. “Ik wou het in de voorlaatste ronde al eens proberen maar hij maakte geen foutjes waardoor ik geen kloof kon slaan. Op die bultjes moest ik proberen alles of niets te spelen en een kloof te slaan. Dat lukte me en ik kon het volhouden tot aan de eindmeet. Ik ben voor die derde zege wel enorm diep moeten gaan.”

Beste in modder

“Ik denk dat ik, tot mijn eigen verbazing, in de modderpartijen de betere van ons tweeën was”, ging hij verder. “Er zat veel kracht op. Bij de stroken bergop was Nieuwenhuis de betere. Op de trappen kende ik wat problemen. Ik miste soms een trapje, omdat ze iets boven mijn lengte waren. Ik reed een redelijk egaal tempo en kon op het einde zelfs nog versnellen. Toen Nieuwenhuis even ging aanvallen in volle finale had ik het op een gegeven moment wel lastig maar uiteindelijk bleek ik toch de beste.”

“Drie op drie in de Superprestige is eigenlijk wel een droomstart. Ik hoop die reeks natuurlijk verder te zetten. Ik heb van de drie klassementen een doel gemaakt maar wat betreft de Superprestige zeg ik dan dat goed begonnen half gewonnen is”, lachte Iserbyt.