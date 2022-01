Eli Iserbyt pakt brons op WK veldrijden, favoriet Tom Pidcock wint

Tom Pidcock heeft zijn favorietenrol op het WK veldrijden waargemaakt en won. Eli Iserbyt moest tevreden zijn met brons. Michael Vanthourenhout werd vierde.

Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen bij de mannen elite. De 22-jarige Brit reed zondag in het Amerikaanse Fayetteville weg nog voor halfweg cross en soleerde naar de titel. In de sprint om het zilver haalde Lars van der Haar het 32 seconden later voor Eli Iserbyt.

Belgisch plan

Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert droomden Belgen zoals Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts van goud in Fayetteville, maar dan moesten ze wel voorbij Lars van der Haar en Tom Pidcock, de buitenlandse favorieten voor de regenboogtrui.

En het was de Nederlander die als eerste het veld indook, gevolgd door Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Ook Tom Pidcock was goed weg en reed in zesde, zevende positie. De Belgen hadden duidelijk een plan, Pidcock aan het werk zetten en dus deed Toon Aerts een eerste aanval. De Brit dichtte het gaatje waarna het tempo stokte.

Elf leiders doken de tweede ronde in, de Fransman Dubau versnelde even, de Belgen zorgden er voor dat hij niet wist te ontsnappen en vlak voor het inrijden van de derde ronde deed Michael Vanthourenhout even een schijnaanval, maar hij zette niet door, want Pidcock sprong meteen op het wiel.

Pidcock controleert

In die derde ronde ging met Venturini een andere Fransman even versnellen, maar zonder succes. Pidcock leek alles te controleren, aanvallen van Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout werden teniet gedaan.

In de vierde ronde nam Pidcock de koppositie en op het heuveltje, waar al eerder in andere competities renners zich tot stilstand reden gebeurde het zelfde met de Belgen. Pidcock ging als eerste omhoog, Vanthourenhout reed zich vast en hinderde daarbij ook Iserbyt.

Vanthourenhout kan gat niet dichten

De Brit nam enkele lengtes, aarzelde niet en zette door. Vanthourenhout moest het gat dichten, maar dat lukte niet. Enkele meters, werden meerdere seconden. De Brit dook de vijfde ronde in met zes seconden bonus. Vanthourenhout knokte wel, maar kwam geen stap dichter, Iserbyt moest dan maar de kastanjes uit het vuur halen, maar ook hij kwam niet dichter. De renner van INEOS Grenadiers bracht na één rondje zijn voorsprong naar 22 seconden en bouwde die nog verder uit tot maximaal 35 seconden.

Het goud leek zo goed als binnen, in de strijd om het zilver vochten Lars van der Haar en Eli Iserbyt een mooi duel uit in de slotfase.

Voor Tom Pidcock is het zijn eerste regenboogtrui in het veld, na een ware demonstratie. Van der Haar pakt zilver, Iserbyt moet vrede nemen met brons.

