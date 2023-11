Eli Iserbyt pakt brons op vijfde manche van wereldbekerseizoen veldrijden in Dublin

Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) heeft zondag in Dublin de vijfde manche van het wereldbekerseizoen veldrijden op zijn naam geschreven. De 22-jarige Nederlander bleef in de Ierse hoofdstad na een spannend duel in de modder Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) voor. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), zaterdag nog de beste in de manche van de X²O Badkamers Trofee in Kortrijk, eindigde een twintigtal tellen later als derde.

Het was Niels Vandeputte die als eerste de Ierse blubber indook. Eli Iserbyt volgde in zijn spoor met achter hem de Nederlander Ryan Kamp, Toon Vandebosch, Thibau Nys, Jens Adams, Laurens Sweeck en Joran Wyseure. Michael Vanthourenhout, zaterdag nog zwaar ten val gekomen in Kortrijk, miste zijn start en draaide meteen de materiaalpost in. De Europese kampioen zakte verder door naar de 20e plaats. De leider in de wereldbekerstand, Eli Iserbyt, begon als eerste aan de zandbak. Rechts van hem kwam Thibau Nys die een ander spoor had gekozen.

Iserbyt ging daarop, net als Ryan Kamp, onderuit en zo kwam Nys alleen op kop te zitten. Die trok met een voorsprong van twee seconden de tweede ronde in. Na hem vormde zich een omvangrijke groep van elf renners met daarin onder andere Toon Vandebosch, Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en ook Michael Vanthourenhout die als 12e rondtufte.

Een kopgroep met Thibau Nys, Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch, Joran Wyseure, Jans Adams en de Zwitser Kevin Kuhn trok met een geringe voorsprong de derde ronde in. Thibau Nys ging nogmaals versnellen en sloeg opnieuw een kloof op de rest die een handvol seconden groot was.

Lekke band

Halfcross nam Joran Wyseure de koppositie over van Nys en klitte een kopgroep met zes renners samen. Daar maakten ook nog Jens Adams, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Pim Ronhaar deel van uit. Laatstgenoemde achtte in de 36e minuut van de cross zijn moment gekomen. Sweeck moest de materiaalpost in met een lekke band maar kon zich na verloop van tijd weer in het wiel nestelen van Iserbyt.

Ronhaar trok de slotronde in met een voorgift van drie seconden op het duo Sweeck-Iserbyt. Wyseure en Adams volgden op 24 seconden. Nys was weggezakt naar de 6e plaats op 31 seconden van zijn ploegmakker. Een sterke Laurens Sweeck nam immense risico’s en zette enorm veel druk op de leiderspositie van Ronhaar.

In de laatste honderden meters zette Sweeck alles op alles en hij gleed naar de kop van de cross. De Nederlander nestelde zich in zijn wiel. In de daaropvolgende sprint haalde Pim Ronhaar het toch voor een moegestreden Sweeck. Het werd na Dendermonde meteen de tweede zege in de Wereldbeker voor Ronhaar.