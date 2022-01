Eli Iserbyt noemt tweede plaats op BK in Middelkerke “het hoogst haalbare”

Eli Iserbyt begon 2022 met een derde plaats in Baal, een tweede plaats in Hulst en in Herentals moest de West-Vlaming tevreden zijn met een negende stek. Iserbyt is wel al zeker van de eindzege in de wereldbeker, dit met nog twee manches te gaan. Voor zondag hoopt hij op het BK op een tweede plaats na de onvermijdelijke Wout van Aert.

“Ik reed hier enkele toertjes en denk dat het er zondag heel snel zal aan toegaan. Ik verwacht een lastig BK. Ik vind het wel allemaal redelijk basic. Het is jammer, er kon hier meer interval in gestoken worden maar dat deed men niet. Het is wat te veel rechttoe rechtaan.”

“Een tijdritparcours en dat is dus niet echt mijn ding. Je kan de omloop van Koksijde zeker niet vergelijken met die van Middelkerke. Ik rijd goed door het zand maar dit is hier geen zandcross. Ik denk na deze verkenning dat een tweede plaats het hoogst haalbare zal zijn voor mij”, verduidelijkte Eli Iserbyt.

Niets te doen aan Wout

Voor het podium lijken dus Wout van Aert, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts te gaan knokken. “Vergeet ook Quinten Hermans niet en Laurens Sweeck. Ik vrees echter dat er zondag niets te doen zal zijn aan Wout van Aert. Hij krijgt hier echt een parcours dat op zijn lijf geschreven is. Ik hoop dat we binnen de minuut na hem eindigen”, lacht Eli Iserbyt.

“Het is 95 procent tempo rijden en wat zand. Voor de rest zit er niet veel anders meer in. Ik vergelijk het met Zolder. Er is maar één scenario waarbij ik Belgisch kampioen kan worden. Maar dan moeten alle sterren in één lijn staan, net als Mars en de maan. Neen, eerlijk. Wout wordt kampioen”, meldt de West-Vlaming.

Regenboogtrui

Eli Iserbyt krijgt op het einde van de maand wel een unieke kans om een andere heel mooie trui te bemachtigen. Op het WK komen Wout van Aert en Mathieu van der Poel immers niet in actie. “Daar heb ik ook al aan gedacht. Ik ben al zeker van de winst in de wereldbekerstand en dus kan ik misschien een cross (Flamanville) in die reeks links laten liggen. De wereldtitel is van immens belang voor mij. In Amerika ligt een uitgelezen kans om de regenboogtrui te bemachtigen, zeker in de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel”, weet ook Eli Iserbyt.

De 24-jarige crosser uit Kuurne werd in 2020 op Antwerpse bodem runner-up van het BK na zijn teamgenoot Laurens Sweeck. Bij de junioren mocht Iserbyt de driekleur aantrekken in 2014 (Waregem) en 2015 (Erpe-Mere) en bij de nieuwelingen was dat het geval in 2013 (Mol) en 2012 (Hooglede-Gits).