Eli Iserbyt na WB veldrijden: “We kunnen met drie kopmannen naar het WK”

Eli Iserbyt moest zondag vrede nemen met een vijfde plaats in Hoogerheide. “Maar het eindklassement winnen was vandaag mijn enige doel”, vertelde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

“Ik had een goed gevoel in de wedstrijd, maar botste op een te sterk blok van Baloise Trek Lions blok en natuurlijk ook op Mathieu van der Poel. Ik trek met een goed gevoel naar Tabor. Veel rusten is nu het devies. Ik denk dat de Belgische ploeg in Tsjechië met drie kopmannen kan starten. Ik denk dan aan Thibau Nys, mijn ploegmakker Michael Vanthourenhout en mezelf.”

“Ik ben erg blij met de eindwinst. Natuurlijk had ik graag nog op het podium van de daguitslag gestaan. Dat lukte me niet. Ik zat in de tang bij die mannen van Baloise Trek Lions. Zij waren met drie in onze achtervolgende groep van vier. Op het einde zat ik door mijn krachten. Ik had het wiel van Thibau Nys, maar die ging niet sprinten en beschermde zijn ploegmakkers. Ik ging daarop maar zelf aan, maar deed dat te laat. Ronhaar kaapte de laatste podiumplaats weg en ook Nys kwam nog over mij.”