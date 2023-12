Eli Iserbyt na derde plek op Scheldecross: “Het ziet er goed uit maar we zijn er nog niet ”

Niet Tom Pidcock, maar wel Eli Iserbyt pakte zaterdag de laatste podiumplaats in de Scheldecross op Linkeroever. De Wereldbekerleider doet, met nog vijf manches te gaan, een goede zaak in de tussenstand. De volgende Wereldbekermanche is dinsdag in Gavere.

“Er werd fel strijd geleverd voor de beste plaatsen in onze grote kopgroep,” opende Iserbyt aan de finish. “Het was knokken om een goede positie te behouden maar daar slaagde ik wel steeds in. Met nog drie ronden te rijden wou ik het eens proberen, Mathieu van der Poel was dan al gaan vliegen.”

“Ik dacht dat er al een pak mannen over hun beste vorm heen waren. Wout van Aert kwam ineens voor mij rijden en zo kon ik netjes achter hem stayeren. In de laatste ronde kwam ik ten val en zo werd ik definitief naar de derde plaats gezet. Ik wou aan de balkjes een versnelling inzetten maar daar kwam ik niet toe. Het rijden op en in zand is niet echt mijn ding. Die kleine korte bochtjes waren dan wel weer in mijn voordeel. Ik ben tevreden met die derde plaats.”

255 punten

Eli Iserbyt telt in het klassement van de Wereldbeker nu 255 punten. Pim Ronhaar volgt op 57 punten en Lars van der Haar op 64 punten. “Ronhaar en Nieuwenhuis waren als ploegmaats weer hun spel aan het spelen,” zei Iserbyt nog. “Ik joeg me daarin wat op. Dat gaf me extra kracht om net iets meer te kunnen. Het ziet er in het klassement goed uit maar we zijn er zeker nog niet.”