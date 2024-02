Eli Iserbyt lost ploegmaat Michael Vanthourenhout af op erelijst Parkcross

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft woensdag de Parkcross in het Oost-Vlaamse Maldegem gewonnen. De 26-jarige Belgische kampioen ontdeed zich in de slotronde van zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout, de winnaar van vorig jaar. Niels Vandeputte zorgde voor een volledig Belgisch podium. De Nederlander Lars van der Haar legde beslag op plaats vier, net voor de Spaanse kampioen Felipe Orts.

Van der Haar trok als eerste het veld in. Thuisrijder Emiel Verstrynge nam al snel over en kreeg Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure, Niels Vandeputte, Ryan Kamp, Felipe Orts, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Jente Michels en Victor Van De Putte in het wiel. Orts reduceerde de kopgroep met een versnelling tot zes man. De Spanjaard had nog het gezelschap van Ronhaar, Iserbyt, Vanthourenhout, Vandeputte en Verstrynge. Net voor half cross moest Verstrynge, na een val, de rol voorin lossen. Vanthourenhout verslikte zich ook even en bracht bij zijn terugkeer Van der Haar mee naar de kopgroep. Wyseure en Verstrynge sloten ook nog aan.

Ronhaar legde in de voorlaatste ronde al zijn troeven op tafel. Vanthourenhout, Iserbyt en Vandeputte counterden. Ronhaar bleef volop doorgeven, maar deed dat iets te enthousiast en ging tegen de vlakte. Vanthourenhout en Iserbyt konden de gevallen Nederlander omzeilen en sloegen een kloof op Vandeputte. De Belgische kampioen zette zijn ploegmakker net voor de zandbak op een meter of twee, genoeg voor zijn negende zege dit seizoen te kunnen vieren.

Knokken

“Het WK in Tabor was voor mij een teleurstelling (vijfde), maar vandaag knoop ik toch maar weer netjes aan met een mooie overwinning”, klinkt het bij Iserbyt. “Ik heb er wel voor moeten knokken. Pim Ronhaar kwam ten val toen hij op kop reed, jammer voor hem. Hij was gaan aanvallen net op de plaats waar ik ook een tempoversnelling wou plaatsen. Ik kon hem niet meer ontwijken en reed nog tegen zijn fiets aan. Gelukkig kwam ik niet ten val en liep ik geen mechanisch defect op. Ik denk dat Ronhaar net iets teveel à bloc zat, waardoor hij een foutje maakte. Met Michael Vanthourenhout pakten we met het team ook nog de tweede plaats. Dat is natuurlijk super.”

Tweede plek Vanthourenhout

“Ik kan me perfect vinden in die tweede plaats”, vertelde de Europese kampioen. “Tijdens de slotronde voelde ik de krachten wegsijpelen en ik zag ook een sterke Niels Vandeputte net achter ons. Daarom was het beter dat Iserbyt de laatste honderden meters op kop van de wedstrijd kwam en op die manier zeker was van de zege. We zijn een en twee met de ploeg. Mooi.”

Pim Ronhaar legde in de slotronde een moordend tempo op, maar de Nederlander vergaloppeerde zich en kwam ten val. “Ik kon niet direct naar zijn wiel springen, maar wist dat ik de kloof tot een minimum moest beperken, anders zou de zege voor hem geweest zijn. Ik pak hier toch weer een podiumplaats, voor de vierde of vijfde opeenvolgende week al. Ik ga nog alle resterende crossen (vijf) afwerken en hoop nog een paar keer op het podium te staan.”