Eli Iserbyt koestert olympische droom op mountainbike en mikt op Parijs

Eli Iserbyt zal na het veldritseizoen, waarover zondag met de Sluitingsprijs van Oostmalle het doek valt, nog twee mountainbikewedstrijden afwerken in Turkije. En de West-Vlaming bekijkt die twee wedstrijden, op 26 en 27 februari, niet als een soort bezigheidstherapie. Iserbyt koestert immers de droom om België in het mountainbiken te vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

“Ik rijd volgend weekend, op 26 en 27 februari, twee mountainbikewedstrijden in Alanya bij Antalya”, meldt Eli Iserbyt. “Ik verwacht daar in Turkije wel goed weer dus het zal niet zo’n opgave zijn om daar te starten. Maar ik ga wel naar ginds met ambitie. Ik wil me verder ontdekken op de mountainbikefiets. Ik zie het als een extra uitdaging. Een simpele sport is het mountainbiken niet en net die uitdaging heb ik wel nodig. Het prikkelt me. Ik ben nog vrij nieuw in het geheel en wil me verder ontwikkelen. En ik koester een olympische droom. Waarom al niet in Parijs?”

Het is nog ruim twee jaar tot de Olympische Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad. Het wordt dus kort dag voor de Belg. “Daar ben ik me van bewust. Ik zou dat graag eens meemaken zo’n Olympische Spelen. Het mountainbiken is voor mij dan de richting om mijn droom te verwezenlijken. In de zomer ben ik redelijk vrij bij de ploeg voor mijn programma in aanloop naar het komende veldritseizoen.”

“Let wel, er is nog niets concreet. Ik wil me meten in het wereldbekerniveau MTB, ik rijd er dit jaar drie. Ik wil weten waar ik sta. Zijn de OS niet haalbaar stel ik mijn dromen bij. Het is nog allemaal pril, maar die olympische droom is er toch. Ik weet ook dat Parijs 2024 niet veraf meer is maar er is toch nog wel voldoende tijd om er tegen dan te staan”, verduidelijkt Eli Iserbyt.