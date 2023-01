Eli Iserbyt klaar voor Belgisch kampioenschap: “Deed deugd om nog eens te winnen”

Na twee mindere maanden mocht Eli Iserbyt zondag nog eens de handen in de lucht steken na de GP Sven Nys in Baal. Hij kijkt reikhalzend uit naar het Belgisch kampioenschap volgend weekend, waar de afwezigheid van Wout van Aert de kansen aanzienlijk vergroot.

De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal begon als een sneltrein aan dit veldritseizoen, eind oktober had hij al vijf overwinningen op zak. Op dat moment had hij al last van de onderrug, maar die pijn was min of meer onder controle zodat de last beperkt bleef. “In Namen moet ik me serieus mistrapt hebben, dat heeft waarschijnlijk voor een ontsteking gezorgd en zo belandde ik in het sukkelstraatje. Ik kon niet meer de kracht zetten die ik wou en de prestaties gingen in dalende lijn”, verduidelijkt hij. Zondag was dan ook een ideale opsteker.

“Het deed echt deugd om nog eens te winnen. Akkoord, zonder die fout van Pidcock zat de overwinning er wellicht niet in, maar anderzijds moet je zo’n kans ook wel afdwingen.” Op dit moment staat Iserbyts zegeteller op zes. “Het is nu vooral uitkijken naar het BK in Lokeren. De driekleur is een realistische ambitie, dus dan moeten we daar ook voor gaan”, aldus Eli. Daarnaast leidt hij op dit moment ook de X2O-Trofee, waarin de eindzege ook haalbaar zou moeten zijn.

