Eli Iserbyt kan leven met tweede plaats op Superprestige in Merksplas: “Het hoogst haalbare”

De Nederlander Joris Nieuwenhuis (Baloise – Trek Lions) schreef zaterdag de Aardbeiencross van Merksplas op zijn erelijst, dat is de vierde manche van het seizoen in de Superprestige veldrijden. Eli Iserbyt moest op ruim anderhalve minuut vrede nemen met de tweede plaats maar noemde die “het hoogst haalbare”.

“Joris Nieuwenhuis legde er al meteen de pees op. Ik zat vrij vroeg in de cross op mijn limiet. Bovendien maakte ik net iets te veel foutjes waardoor het allemaal wat stroef leek. De laatste twee ronden heb ik echt op karakter gereden. Ik wou een podiumplek behalen en het liefst van al de tweede plaats. Joris Nieuwenhuis nog remonteren zou niet meer lukken. Ik kon immers een goede zaak doen in het klassement omdat Laurens Sweeck zich toch niet echt in de kop van de wedstrijd bevond”, gaf Eli Iserbyt mee.

In de rangschikking van de Superprestige heeft Eli Iserbyt de kloof op de tweede in de stand Laurens Sweeck uitgediept naar 20 punten. “Ik heb inderdaad een goede zaak gedaan vandaag. Ik wou die tweede plaats absoluut, een zege zat er in Merksplas echt niet in. Ik pak hiermee een pak punten meer dan Sweeck. Mijn loon naar werk op het einde van de wedstrijd loonde dus. In Troyes wacht andermaal een belangrijke cross. Afachten hoe ik recupereer van deze inspanningen”, meldde Iserbyt.