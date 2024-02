Eli Iserbyt is ontgoocheld met vijfde plaats op WK veldrijden

Eli Iserbyt sloot het WK veldrijden af met de vijfde plaats. Na twee bronzen medailles op rij greep hij zondag in het Tsjechische Tabor naast eremetaal.

“Ik ben wel ontgoocheld. Ik heb niet meer de vorm die ik zou willen en dat is wel jammer”, reageerde hij voor de camera van Sporza. “Het was afzien, op de limiet rijden. Het is jammer want ik heb hier naartoe gewerkt, maar ik voelde dat ik bijna op het einde van mijn krachten ben. Het is jammer dat ik het niet wat langer kon rekken, maar het is zo.”

Knap seizoen

Iserbyt heeft er met de Belgische titel en eindzeges in de Wereldbeker en Superprestige wel een knap seizoen opzitten. “Vandaag denk ik daar niet aan. Het podium was heel belangrijk en ik ben wel ontgoocheld”, benadrukte hij.

Mathieu van der Poel maakte zijn favorietenrol waar en soleerde naar een zesde wereldtitel. “Het is straf hoe hij alles, jaar in jaar uit, blijft combineren. Het hele jaar staat hij constant onder druk. Het zou niets voor mij zijn. Chapeau voor wat hij doet. Maar hij verdient het ook”, loofde Iserbyt de Nederlandse wielerkampioen.