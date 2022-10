Eli Iserbyt is ambitieus: “Met speciaal fietskader voor vierde zege in Koppenbergcross”

De leider in de Wereldbekerstand en de Superprestige, Eli Iserbyt, heeft ook van de X2O Badkamers Trofee een doel gemaakt. Dat laatste regelmatigheidscriterium wordt dinsdag op gang geschoten met de Koppenbergcross. Op en rond de ‘Bult van Melden’ wordt er gestreden om een grote badeend en een kassei.

De Koppenbergcross was de laatste drie edities de speeltuin van Iserbyt. In 2019, 2020 en 2021 liet hij respectievelijk Tom Pidcock, Lars van der Haar en Toon Aerts achter zich.

“Ik start in de Koppenbergcross met een speciaal fietskader met daarop de afbeelding van kasseien”, zei Iserbyt in een vooruitblik. “Dat zegt toch iets over het belang van deze wedstrijd voor mij. Samen met mijn WK-truien van bij de beloften en mijn EK-trui bij de profs zijn die kasseien de enige trofeeën die bij mij thuis een plaatsje gekregen hebben. Normaal heb ik weinig met trofeeën of medailles, maar aan die kasseien hecht ik wel veel belang. Een droog parcours ligt mij wel goed. Dan kan ik mijn explosiviteit kwijt en krijg ik op de Koppenberg een rondje dat op mijn lijf geschreven is.”

Doel

“Die eerste zeges van het seizoen betekenen veel voor mij, maar de Koppenbergcross is toch nog iets anders dan andere crossen”, legde hij uit. “De Koppenberg heeft een mythisch karakter, iedere renner wil deze wedstrijd ooit in zijn leven wel één keer winnen. Zelf deed ik het al driemaal en ik ga dinsdag resoluut voor een vierde zege. Ik heb voor de aanvang van het veldritseizoen gesteld van elk regelmatigheidscriterium een doel te maken dus ook van de X2O Badkamers Trofee.”