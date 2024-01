Eli Iserbyt heeft na vierde plaats in Benidorm eindzege wereldbeker veldrijden bijna binnen

In het klassement van de wereldbeker blijft Eli Iserbyt na dertien van de veertien manches leider. Hij heeft nu 317 punten achter zijn naam staan. Joris Nieuwenhuis telt 283 punten, Lars van der Haar 274 punten. De eindzege lijkt binnen voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

In tegenstelling tot de andere renners trok Iserbyt veelvuldig de materiaalpost van Benidorm in. Hij werd er uiteindelijk vierde. “Een eerste keer reed ik lek na de passage aan de materiaalpost. Ik moest daarop een hele weg afleggen op een lege tube. Ik hield Nieuwenhuis wel in het oog. Die reed niet echt ver van mij weg. Maar het rijden op die lekke band kostte me een pak krachten”, legde hij uit.

Zou moeten lukken

“Ik probeerde met een nieuwe fiets weer in de wedstrijd te komen, maar dan was plots mijn shifter defect. Ik had ook nog een scheef stuur en daarop had ik nogmaals pech, maar besloot ik niet meer de materiaalpost binnen te draaien. Er waren toen nog drie ronden te rijden. Uiteindelijk slaagde ik erin bij Thibau Nys te komen en mochten wij sprinten voor de laatste podiumplaats. Daarbij schoot ik uit mijn klikpedaal en werd ik vierde.”

In het klassement van de wereldbeker lijkt de klus geklaard. “Het ziet er goed uit. Ik trek met een mooie marge naar de slotcross die er volgende week zit aan te komen in Hoogerheide. Het zou al moeten lukken dat ik alsnog dat klassement aan mijn neus voorbij laat schieten”, lachte Iserbyt.