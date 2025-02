Eli Iserbyt gaat onder het mes en mist Sluitingsprijs in Oostmalle

Eli Iserbyt wordt donderdag geopereerd aan zijn linkerbeen en zet daarom een punt achter zijn seizoen. Hij zal er zondag dus niet bij zijn tijdens de Sluitingsprijs in Oostmalle, de afsluiter van de crosswinter. Dat bevestigt zijn team Pauwels Sauzen – Cibel Clementines.

De 27-jarige West-Vlaming heeft last van verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader. Iserbyt klaagde dit seizoen vaker over pijn in het linkerbeen. De afgelopen maanden werd daarom verder onderzoek verricht. “Uit een aantal fietsproeven bleek dat er in het linkerbeen minder bloedcirculatie aanwezig is”, legt ploegarts Frank De Winter maandag uit in een persbericht. “Die verminderde bloedcirculatie is niet alleen te verklaren door een gespannen Piriformis spier.”

Diepgaander onderzoek werd uitgevoerd om de bloedcirculatie in de liesstreek te beoordelen, stelt het team. “Dat onderzoek bevestigde de verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader. Dit bleek een duidelijke verklaring voor de verminderde prestaties, die totaal niet overeenstemden met het normale niveau van Eli”, aldus De Winter.

Na “grondig overleg” viel de beslissing om Iserbyt donderdag (20 februari) te opereren “om het probleem bij de kern op te lossen”. “Ik ben opgelucht dat er nu een oorzaak aan het licht is gekomen. Ik voelde het voorbije seizoen dat ik niet voor de volle honderd procent kon presteren. Ik heb goede hoop dat dit na de ingreep wel terug het geval zal zijn met het oog op volgend veldritseizoen”, zegt Iserbyt, die ondanks de hinder zondag het eindklassement van de X2O Badkamers Trofee binnenhaalde.

Na de operatie wacht Iserbyt een periode van zes weken zonder inspanningen. “Hierdoor zal mijn wegprogramma iets later starten, maar ik kijk uit naar de toekomst.”