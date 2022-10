Eli Iserbyt foetert in Maasmechelen: “Dit parcours is een wereldbekercross onwaardig”

Eli Iserbyt werd zondag in Maasmechelen derde maar blijft desondanks wel leider in de wereldbekerstand, nadat hij de eerste drie manches op zijn naam had geschreven. Na een valpartij halverwege de veldrit mocht hij de zege vergeten en streed hij enkel nog voor de ereplaatsen. Na afloop was hij scherp voor de parcoursbouwers.

“Op de plaats waar ik ten val kwam, lagen een pak stenen. Mijn voorwiel slipte daar weg en ik kon niet meer corrigeren. Zo ging ik over de fiets heen en tegen de vlakte. Daarna moest ik alles in het werk stellen om alsnog iets van mijn wedstrijd te maken. Een derde plaats was daarop het hoogste haalbare na mijn val. Mijn beide knieën liggen open. Dit is geen parcours om een wereldbekercross te organiseren”, fulmineerde Iserbyt.