Eli Iserbyt blijft toch verder crossen, ondanks zenuwwortelpijn in onderrug

Het ziet er naar uit dat Eli Iserbyt vrijdag in Niel en zondag in het Nederlandse vakantiepark Beekse Bergen zijn leidersplaatsen in respectievelijk Superprestige en Wereldbeker zal verdedigen. Uit onderzoek woensdag blijkt dat hij de zenuwpijnen in z’n linkerbeen niet kan verergeren.

Vorige zondag stapte de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal in Namen al vroeg uit de strijd om de Europese titel. Een slapend gevoel in het linkerbeen ontnam hem alle kansen. Dit gevoel heeft Iserbyt al het hele veldritseizoen, maar in Namen stak het na een verkeerde beweging op de befaamde schuine kant de kop op. Erger dan in september en oktober.

“Ischialgie: zenuwwortelpijn in de onderrug”, laat Pauwels Sauzen-Bingoal in een persmededeling weten. “Vermoedelijk veroorzaakt door een uitpuiling van de tussenwervelschijf. Een probleem in de rug dat zich manifesteert via pijn, krachtverlies, spiercontracties en een slapend gevoel in het linkerbeen. Bij dit letsel is rust niet de beste optie. Blijven sporten wel. Want Eli kan de blessure structureel niet erger maken.”

Iserbyt, dit veldritseizoen al goed voor vijf overwinningen, stond deze zomer een tijdje langs de kant met een rugletsel. “Al van bij de eerste cross in Kruibeke had ik last van die zenuwpijnen”, vertelt hij in hetzelfde communiqué. “Twee tot drie keer per week trek ik naar mijn kinesist. Op iedere cross maakt een masseur de spieren in mijn linkerbeen los. Op die manier kon ik tot het EK de hinder onder controle houden. Een val of een ongecontroleerde beweging kan leiden tot een tijdelijke terugval. Wat in Namen gebeurde. Van nu af aan ga ik nog meer tijd steken in bezoeken aan de kiné en in oefeningen voor mijn rug.”