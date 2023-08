EK veldrijden komt in 2025 naar Middelkerke

De Europese kampioenschappen veldrijden komen voor het eerst naar Vlaanderen. Op 8 en 9 november 2025 vormt Middelkerke de arena waar de beste Europese veldrijders strijden om de wit-blauwe truien.

Het kampioenschap past in een breder beleid van Vlaanderen om internationale topsportevenementen binnen te halen. Voor Middelkerke versterkt het zijn band met wielrennen nog meer en voor de Europese wielerbond UEC landt het EK nu ook op de plek waar veldrijden groter is dan waar ook in de wereld.

“Het EK veldrijden is een nieuwe opportuniteit om onze (sportieve) uitstraling in het buitenland te versterken en om in eigen land mensen te stimuleren om te sporten. Het veldrijden komt in 2025 thuis in de bakermat van de koers”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “We gaan Vlaanderen in de vitrine zetten en de fans warm maken om ook zelf in beweging te komen.”