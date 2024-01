Eerstejaarsprof Wyseure verrast met tweede plaats op BK veldrijden: “Een dag om nooit meer te vergeten”

Joran Wyseure verraste zondag vriend en vijand op het BK van Meulebeke met een schitterende tweede plaats na een uitmuntende Eli Iserbyt. De renner van Crelan-Corendon schreeuwde het uit bij het overschrijden van de eindmeet.

“Ik had enorm hard uitgekeken naar deze wedstrijd. Dit Belgisch kampioenschap werd immers dicht bij huis verreden. Dit was wel mijn ding vandaag, ik dacht even dat ik zelfs zou kunnen meedingen naar de zege. Ik voelde me heel sterk. Ik had een beetje een Fayetteville-gevoel, de plaats waar ik wereldkampioen werd bij de beloften.”

Dag om nooit meer te vergeten

“Echter toen Eli Iserbyt doortrok, wist ik meteen dat de Belgische titel niet voor mij zou zijn. Hij was duidelijk sterker. Ik kon wel de hele wedstrijd mijn ding doen. Ik leefde toe naar dit BK en toen het net voor onze wedstrijd nog wat begon te sneeuwen, was ik helemaal in mijn element. Alles zat mee. Dit was een dag om nooit meer te vergeten”, gaf Joran Wyseure mee.

Een uur lang was het opletten geblazen om op dit parcours niet in de fout te gaan. Bij de vrouwen maakte Sanne Cant zaterdag vanuit een zekere winstpositie een fout waardoor ze nog fel moest bikkelen om het uiteindelijk toch te halen.

Nog vele jaren

“Een foutje was inderdaad mogelijk op deze ondergrond. Ik houd dit altijd in het achterhoofd. Ik zat ook nog met Michael Vanthourenhout in de rug. Eli Iserbyt was vandaag heel sterk en dan maak je niet veel foutjes. Ik ben eerstejaarsprof en mag dus zeker niet klagen met een tweede plaats op een BK. Ik heb hopelijk nog vele jaren in het vooruitzicht. Ik zette vandaag een goede prestatie neer als neoprof en leef stilaan naar het WK toe. Maar er komen daarvoor nog enkele zeer interessante crossen aan.”