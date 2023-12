Eerste toptienplaats voor veldrijder Daan Theunynck uit Middelkerke: “Niet verwacht, maar wel heel content”

Met een achtste plaats in Lichtervelde toonde tweedejaarsjunior Daan Theunynck dat hij een stap vooruit gezet heeft. De 17-jarige renner uit Schore bij Middelkerke kampt momenteel wel met een scheenbeenblessure, maar hoopt zich snel opnieuw te kunnen onderscheiden. “Ik kijk vooral uit naar de cross in Koksijde en naar mijn thuiscross in Middelkerke.”

Bij de familie Theunynck stond alles enkele jaren helemaal in het teken van het wielrennen. “Ik koers al van sinds ik kan fietsen (lacht). Mijn grote broer Kasper deed het al en zo ben ik er ook in gerold. Ik denk dat ik toen in het eerste of tweede leerjaar zat. Kasper en mijn jongere broer Tuur koersen ondertussen al een tijdje niet meer.” Ook Daan zelf zei het peloton ooit even vaarwel. “Bij de miniemen haalde ik de top tien en zo, maar daarna ging het plots niet meer zo goed. Ik vond het niet zo leuk van altijd bij de laatsten te eindigen. Na een jaar judo en een jaar voetballen bij Diksmuide besefte ik dat ik koersen toch wel leuker vond.”

Comeback

De beslissing om een comeback te maken, kwam er ook dankzij de vele veldritten op televisie. “Ik kreeg er zelf terug zin in door Wout van Aert bezig te zien op tv. Ik supporter ook al lang voor Tom Pidcock. Toen hij nog junior was, ben ik zijn filmpjes tegengekomen op YouTube. Dat vond ik cool en zo ben ik hem blijven volgen via sociale media. Het is fantastisch welke mooie wedstrijden hij allemaal gewonnen heeft, zoals het WK cyclocross en het WK en de Olympische Spelen mountainbike.”

Lichtervelde

De veldrijder van Cycling Team Houtland-Westkust mag voorlopig tevreden zijn over zijn tweede winter als junior. “Ik heb onlangs in Kortrijk voor het eerst een A-cross kunnen uitrijden. Daar was ik heel blij mee. Bij de LRC had ik in Veurne ook een mooie prestatie verwacht, maar dat ging niet zo top. Ik schoof goed op na een start op de voorlaatste rij, maar na twee of drie ronden begonnen mijn benen te verzuren. Nadien ben ik ook ziek geworden.”

Zijn beste uitslag van het seizoen boekte Daan begin december in Lichtervelde, niet toevallig een van zijn favoriete omlopen. “Het parcours was redelijk vettig. Het had eerst gevroren, maar daarna was alles ontdooid. Zo’n cross ligt mij wel, maar ik had die toptienplaats niet echt verwacht, want ik eindig meestal in de tweede helft van de groep. Ik was zoals gewoonlijk wel goed vooraan mee in de start. Daarna is het meestal wachten tot iedereen me voorbijsteekt. Deze keer kwamen er wel een paar voorbij, maar ze reden niet superver weg. In de tweede helft van de cross kom ik altijd beter op gang en kon ik weer een paar mensen inhalen.”

Uiteindelijk finishte de jonge Schorenaar op een onverhoopte achtste plaats. “Ik was heel content toen ik dat aan de aankomst hoorde van mama. Zo’n eerste toptienplaats geeft veel vertrouwen en motivatie ook. Daardoor weet ik dat ik beter kan dan altijd in de laatste helft van de groep zitten.” Mogelijk zat er in Lichtervelde zelfs nog iets meer in. “Misschien kon dat als ik in de eerste twee ronden wat beter mijn best had gedaan. Dan was ik misschien mee met het groepje een halve minuut voor mij.”

Blessure

Momenteel last de tweedejaarsjunior een korte rustperiode in. Jammer genoeg heeft dat niet enkel te maken met zijn examens aan ’t Saam in Diksmuide, waar Daan in het zesde middelbaar de richting Houttechnieken volgt. “Ik heb al een tijdje last van mijn scheenbeen. Het begon al in september, maar toen viel het nog mee. Het was enkel tijdens het lopen, maar nu voel ik het ook als ik wandel. Het is een blessure die ontstaat door overbelasting.”

Zonder ongelukken hervat Daan op tweede kerstdag op het PK in Beernem. “Hopelijk kan ik de top tien of vijftien halen, maar ik wil vooral mijn best doen. Daarna kijk ik vooral uit naar de cross in Koksijde en naar mijn thuiscross in Middelkerke. Dat wordt op 11 februari de afsluiter van mijn seizoen.” De renner van Houtland-Westkust hoopt een van die topcrossen uit te rijden. “Daarnaast zou ik nog een top vijf of zelfs een podium willen halen bij de LRC. Het is wel moeilijk om zo’n ambitie op voorhand te zeggen, want ik weet dat ik dan snel foutjes maak. Ik ben bijvoorbeeld ook meer gemotiveerd bij wedstrijden van de wielerbond, omdat ik dan weet dat ik punten moet verzamelen om A-crossen te mogen rijden.”

(Adriaan Clynckemaillie)