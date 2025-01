“Een outsider die de Belgische driekleur pakt? Dat kan perfect”: Joran Wyseure is klaar voor BK veldrijden in Heusden-Zolder

Laurens Sweeck en Thibau Nys toppen de favorietenlijstjes voor het BK veldrijden van zondag 12 januari in Heusden-Zolder. Wie vorig jaar tweede werd en zopas de kerstperiode afsloot met een vijfde, vierde en derde plek is een outsider. Een rol die Joran Wyseure uit Lichtervelde als gegoten zit.

Vijfde in het zand van Koksijde, vierde in de modder van Gullegem, derde in nog meer blubber in Dendermonde. Joran Wyseure, die deze week 24 werd, gaat met vertrouwen en in topvorm naar Terlaemen. Op het parcours van Dendermonde voelde hij zich zondag als een vis in het water.

“Chique cross”, lacht de veldrijder van Crelan-Corendon. “Toen ik ‘s morgens opstond zag ik dat het een beetje wit lag en dat het aan het regenen was. Ik begon enorm uit te kijken naar de wedstrijd in Dendermonde. Na een goeie start draaide ik als tweede het veld in, maar ik had precies wat op mijn adem getrapt. Ik zocht mijn eigen tempo en kwam in de tweede helft van de cross op toerental. Ook in de loopstroken. Zo kon ik eerst Pim Ronhaar passeren, daarna ook Toon Aerts.”

“Om favoriet voor het BK te zijn, win ik niet genoeg, winnen is nog iets anders dan podium rijden”

Met winnaar Wout van Aert en ploegmaat Emiel Verstrynge mocht hij het podium van deze Wereldbekerveldrit op. Van Aert laat het BK in Heusden-Zolder passeren, waardoor er veel kandidaten zijn om Eli Iserbyt op te volgen. Ook de vice-kampioen van Meulebeke 2024 is een kanshebber. “Heusden-Zolder zal totaal anders zijn”, weet Wyseure. “Het zal een snelle cross zijn. Daarom niet minder lastig, maar wel op een andere manier. Hopelijk valt het niet te vaak stil. Er zijn redelijk veel kandidaten voor het podium. Het kan goed zijn dat een outsider de driekleur pakt.”

De crosser uit Lichtervelde hoopt op een scenario als Ruddervoorde. Daar won Wyseure bij de elite voor het eerst een klassementscross. “Een paar ronden goed doortrekken, iedereen op z’n tandvlees en dan nog de kracht hebben om te versnellen”, droomt de gewezen beloftenwereldkampioen luidop. “Ook dat kan op het BK een scenario zijn. Om favoriet te zijn, win ik niet genoeg. Winnen is ook nog iets anders dan podium rijden. Ook al sloeg ik slechts twee crossen over, ik kwam goed uit de kerstperiode.”