Eddy Van Bunder is sportdirecteur van Gerben Kuypers: “Zondag ga ik zekervoor hem supporteren”

Ook bij Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini lag voor Gerben Kuypers een profcontract klaar. Alleen schoot zijn huidig team te laat in gang: pas vorige zaterdag, tijdens de Flandriencross in Hamme. Waarschijnlijk wordt Gerben prof binnen de piramide van Intermarché-Circus-Wanty.

De Oost-Vlaamse crossploeg had tot eind oktober van vorig jaar Alicia Franck als profrenster. Een profcontract voor Gerben Kuypers zou dus geen primeur geweest zijn. Zo ver komt het niet. Het ziet er naar uit dat hij op 1 maart prof wordt binnen de piramide van Intermarché-Circus-Wanty.

“We zijn iets te klein tegenover de grotere veldritploegen”, beseft Eddy Van Bunder, sportdirecteur bij Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini. “De grotere sponsors trekken naar de Roodhoofts of naar de andere grote ploegen. Wij moeten het met de kleinere bedrijven doen. Die haakten af door de pandemie, nu door de hoge energieprijzen. Zaterdag kwamen de mensen van Proximus naar de Flandriencross in Hamme. Om te praten over een eventueel profcontract voor Gerben Kuypers. We kwamen tot een akkoord, maar we zijn te laat. Jammer, we hadden nochtans graag nog één of twee seizoenen Gerben als uithangbord willen houden.”

Op den dool

Eigenlijk haalde Van Bunder de crosser uit het slop. Na z’n passage bij Tarteletto-Isorex zag het er voor Kuypers niet zo goed uit. “Toen zat hij diep, in die periode was hij op den dool, gelukkig konden we hem overtuigen verder te doen”, aldus nog Van Bunder. “Hij was op zoek naar een ploeg waar hij zich goed voelde, waar hij een soort thuisgevoel had. Bij ons vond hij dat terug.”

Daar beleefde Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini heel veel plezier aan. Zeker deze winter nadat hij z’n job opzegde. Dat hij als eliterenner zonder contract het WK bij de profs mag rijden is uitzonderlijk. Bondscoach Sven Vanthourenhout had Gerben al enkele maanden in het vizier. “Bij Gerben ging het deze winter voortdurend in stijgende lijn”, glundert Van Bunder die hem vorige zomer in de wegploeg van Gaspard Van Peteghem stalde. “Als hij op het WK een degelijke start heeft, kan hij misschien wel de top tien halen.”

Zondagnamiddag zal Eddy Van Bunder één van de vurigste fans van Kuypers zijn. Ook al vindt hij het heel jammer dat hij straks z’n ploeg verlaat. “We gaan zeker voor hem supporteren”, benadrukt de Waaslander. “Volgens mij zit er nog veel rek op, hij kan nog veel beter worden.”

