Duinencross Koksijde nieuwkomer in X²O Badkamers Trofee

Met de Duinencross in Koksijde staat er één nieuwkomer op de kalender van het nieuwe seizoen in de X²O Badkamers Trofee. Dat bestaat uit acht wedstrijden.

De Koppenbergcross in Oudenaarde op 1 november is zoals altijd de opener. De Urban Cross in Kortrijk op 26 november is de tweede manche. Het zwaartepunt ligt begin januari, met drie crossen op vijf dagen: de GP Sven Nys in Baal (1 januari), Herentals Crosst (3 januari) en de Duinencross (5 januari). Daarna volgen de Flandriencross in Hamme (28 januari) en de Krawatencoss in Lille (12 februari). Slotmanche is de Brussels Universities Cyclocross, op de terreinen van de VUB en ULB, op 19 februari.

De Duinencross in Koksijde is een nieuwkomer op de kalender van de X²O Badkamers Trofee, maar uiteraard geen nieuwkomer in het crosslandschap. Roger De Vlaeminck won in 1969 de eerste editie. Ook Erik De Vlaeminck, Robert Vermeire, Roland Liboton, Danny De Bie, Radomir Simunek, Erwin Vervecken, Paul Herygers, Rein en Richard Groenendaal, Adrie en Mathieu van der Poel, Mario De Clercq, Sven Nys, Niels Albert, Zdenek Stybar, Wout van Aert en Eli Iserbyt, vorig seizoen winnaar, prijken op de erelijst. Sven Nys is met zeven zeges recordhouder. Van 1996 tot 1998, in 2003 en van 2006 tot vorig jaar was de Duinencross een wereldbekerwedstrijd.