Dieter Vanthourenhout over het WK van broer Michael: “Derde plaats na Wout en Mathieu is het maximum”

Na winst op het EK en BK is het jaar van Michael Vanthourenhout (29) al meer dan geslaagd. Nu zondag rijdt hij nog het WK in Hoogerheide. “Maar daar is brons het hoogst haalbare”, weet broer Dieter.

Zelf beëindigde Dieter Vanthourenhout eind 2020 zijn profcarrière. “Naast mijn job bij wielerkledijproducent Vermarc ben ik in het weekend ploegleider van crossers Zoë Backstedt en Clara Honsinger bij EF Education en begeleid ik daarnaast nog enkele renners.”

“Ik kan me dus bezighouden. (grijnst) Het is zeker drukker dan toen ik koerste. In het begin was het wat zoeken, maar nu loopt alles gesmeerd. Zelf rijd ik nog maar zelden met de fiets. Te weinig tijd, maar ik mis het eigenlijk niet. In de weekends ben ik op de cross. Dat volstaat voor mij.”

Meer zelfvertrouwen

Ook dit weekend zal Dieter Vanthourenhout van de partij zijn op het WK in Hoogerheide. Zondag om 13.05 uur doet Zoë Backstedt immers een gooi naar goud bij de dames beloften. Om 15.05 uur is het aan de heren elite. Broer Michael is de enige aan de start die deze winter al twee kampioenschapstruien veroverde: in november op het EK in Namen en in januari in Lokeren.

“Dit is de beste Michael die we al gezien hebben”, weet ook Dieter. “Het zal moeilijk worden om dit nog te evenaren, maar Michael moet nu en volgend seizoen vooral genieten van de truien die hij veroverd heeft. Ik wist dat hij een doel van het EK had gemaakt. Namen is een parcours dat hem heel goed ligt. Maar op het BK gaf ik hem net iets minder kans om te winnen. Toch maakte Michael het af. Daar zit de grote verandering met vroeger.”

“Vorig jaar of twee jaar geleden zou hij die crossen niet gewonnen hebben. Nu dus wel. Op dat vlak is hij beter geworden. Hij heeft meer zelfvertrouwen. Ik merk dat ook als we over tactiek babbelen. Vroeger was het podium goed, nu denkt Michael na over hoe hij kan winnen.”

Snelle wedstrijd

Op dit WK kan Michael Vanthourenhout starten zonder druk. “Voor hem hoeft er dit seizoen niets meer”, benadrukt Dieter. “Hij is zelf trouwens realistisch genoeg om te beseffen dat Mathieu en Wout erbovenuit steken. Bovendien was hij vorige week serieus ziek. Hij was zelf geschrokken, omdat hij bij zijn rentree in Hamme al meteen weer zo goed was.”

Negen jaar geleden behaalde Vanthourenhout in Hoogerheide al eens zilver op het WK voor beloften. Toen won Van Aert en moest topfavoriet Van der Poel vrede nemen met brons. “Ik moet eerlijk zeggen: van die wedstrijd herinner ik me eigenlijk niets meer”, glimlacht Dieter. “Hoogerheide wordt door de droge omstandigheden sowieso een snelle wedstrijd. Door het hoogteverschil is het daar altijd lastig. Ik ben benieuwd naar de tactiek van Wout en Mathieu. Ik denk dat ze zo snel mogelijk zullen willen wegrijden.”

“Ja, ik verwacht een tweestrijd tot het einde. Ik heb Wout en Mathieu vorig weekend zien crossen. Eén versnelling en ze reden een halve minuut weg. Michael, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Lars van der Haar zullen een koers in de koers rijden voor de bronzen medaille. Mijn favoriet voor de regenboogtrui? Doe dan toch maar Mathieu. Ik zag dat ze de balken op een andere plaats op het parcours hebben gelegd. Wie als eerste de weg naar de finish opdraait, wint de koers. De balken liggen net voor het cruciale punt in de race en Mathieu springt sneller dan Wout. Daar is hij in het voordeel om de leiding te pakken.”